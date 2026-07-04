Nächster Halt Schweiz: Kolumbien im Achtelfinale

Kolumbien steht im Achtelfinale der Fußball-WM! Die Südamerikaner setzen sich in Kansas City mit 1:0 gegen Ghana durch und treffen nun auf die Schweiz. Matchwinner ist Jhon Arias mit seinem frühen Treffer. Weil die Cafeteros beste Chancen liegen lassen, bleibt es bis zum Schlusspfiff spannend.

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Vor 67.000 Zuschauern in Kansas City feiern die Cafeteros einen verdienten 1:0-Erfolg gegen Ghana und dürfen weiter vom großen WM-Traum träumen. Nach dem frühen Führungstreffer von Jhon Arias (14.) dominiert der Gruppensieger die Partie über weite Strecken, versäumt es aber, den Sack zuzumachen – und muss deshalb bis in die Nachspielzeit zittern.

Dabei erwischt zunächst Ghana den besseren Start. Thomas Partey jagt den Ball bereits nach zwei Minuten aus der Distanz knapp am Tor vorbei. Es bleibt allerdings die einzige Phase, in der die "Black Stars" das Spiel bestimmen. Danach übernimmt Kolumbien das Kommando.

Kolumbien gegen Ghana 1 / 6 © APA/AFP/JUAN MABROMATA © EPA © EPA

Arias trifft, Kolumbien übernimmt

Ein früher Rückschlag folgt dennoch: Ex-Köln-Stürmer Jhon Córdoba verletzt sich bereits nach acht Minuten und muss ausgewechselt werden. Für ihn kommt Luis Suárez – und der leitet wenig später die Führung ein.

Der Angreifer tankt sich auf der rechten Seite bis zur Grundlinie durch und flankt perfekt an den langen Pfosten. Weil Luis Díaz zwei Verteidiger bindet, steht Jhon Arias völlig frei und schiebt zum verdienten 1:0 ein (14.).

Mit der Führung im Rücken spielt Kolumbien befreit auf. Ghana kommt kaum noch aus der eigenen Hälfte, während Díaz, Suárez und Puerta immer wieder gefährlich vor Ati-Zigi auftauchen. Kurz vor der Pause verhindert der ghanaische Keeper mit einer Glanzparade gegen Mojica sogar das mögliche 0:2.

Ghana hält das Spiel offen

Nach dem Seitenwechsel drängt Kolumbien auf die Entscheidung. Puerta scheitert mit einem starken Distanzschuss an Ati-Zigi (55.), wenig später wird ein Treffer von Díaz wegen Abseits aberkannt (56.). Nur zwei Minuten danach vergibt der Liverpool-Star die größte Chance des Spiels freistehend vor dem Torhüter.

Weil die Cafeteros ihre Überlegenheit nicht in weitere Tore ummünzen, bleibt Ghana bis zum Ende im Spiel. Die Afrikaner erhöhen zwar den Druck, finden gegen die kompakte Defensive Kolumbiens aber kaum eine Lücke. Stattdessen verpasst Quintero mit einem Distanzschuss knapp die endgültige Entscheidung (84.).

In der sechsminütigen Nachspielzeit verteidigt Kolumbien den knappen Vorsprung schließlich souverän und bleibt auch im vierten WM-Spiel ungeschlagen.

Jetzt wartet die Schweiz

Damit steht auch das letzte Achtelfinale fest: Kolumbien trifft am Dienstag in Atlanta auf die Schweiz, die sich zuvor mit 2:0 gegen Algerien durchgesetzt hat. Die Cafeteros zählen nach ihren bislang starken Auftritten weiter zu den Geheimfavoriten auf den WM-Titel.

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