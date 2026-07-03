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Messi: Ein Spiel - drei neue Rekorde

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Lionel Messi im Trikot von Argentinien schaut enttäuscht auf dem Spielfeld nach einem Gegentor.
© APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT
Lionel Messi brilliert bei der Weltmeisterschaft 2026 und führt aktuell die Torschützenliste an. Im Sechzehntelfinale gegen Kap Verde erzielte der 39-jährige Stürmer von Inter Miami bereits vor der 30. Minute sein siebtes Turniertor und brachte Argentinien in Führung. Dabei stellt er wieder Rekorde auf. Wann hört das auf?
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Damit traf er in jedem bisherigen Spiel, nachdem er schon in der Gruppenphase gegen Algerien (Hattrick), Österreich (Doppelpack) und Jordanien erfolgreich war.

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Rekorde im Detail

Mit seinem neuesten Treffer stellte Messi gleich mehrere historische Rekorde auf: Er zog mit der 64 Jahre alten Bestmarke von Spielern wie Vava, Leonidas und György Sárosi gleich, indem er in seinem fünften WM-K.-o.-Spiel in Folge traf. Zudem avancierte der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner zum ersten Spieler der WM-Geschichte, der bei zwei verschiedenen Turnieren (2022 und 2026) mindestens sieben Tore erzielte. Auch seine Langlebigkeit auf Topniveau ist beispiellos, da er als erster Akteur überhaupt seinen 30. WM-Einsatz feierte. Unaufhaltsam strebt Messi im Herbst seiner Karriere danach, Argentinien zum vierten WM-Titel und zur erfolgreichen Titelverteidigung zu führen – ein Kunststück, das zuvor nur Italien (1938) und Brasilien (1962) gelang. Sollte Argentinien in die nächste Runde einziehen, hat Messi zudem die Chance, mit einem weiteren Treffer zum alleinigen Rekordhalter für Tore in den meisten aufeinanderfolgenden K.-o.-Spielen aufzusteigen.

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