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Vor England-Kracher

Star-Influencer schenkt Mexikanern Luxus-Uhren

© FIFA via Getty Images
Mit diesem Geschenk hatten die mexikanischen Spieler nicht gerechnet.
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Der US-amerikanische Youtube-Star Stephen Deleonardis, bekannt als "Steve Will Do it", überraschte mexikanischen Medienberichten zufolge die Mannschaft des WM-Mitgastgebers samt Trainer Javier Aguirre mit Uhren einer weltbekannten Schweizer Luxusmarke. Der Internet-Star, der dafür bekannt ist, auch mit seinem Reichtum zu protzen, kam dafür extra ins WM-Camp im Süden von Mexiko-Stadt.

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Es habe sich "wie ein Lauffeuer verbreitet, die Fußballer hätten überrascht und begeistert auf die Geschenke reagiert", schrieb "Record". Laut "Excelsior" soll sich der Gesamtwert der Uhren auf über eine Million US-Dollar, umgerechnet rund 875.000 Euro, belaufen haben. "Steve Will Do it" hatte zuvor auf die Mexikaner im Sechzehntelfinale gegen Ecuador gewettet und gewonnen. Allein der Einsatz soll Berichten zufolge bei zwei Millionen US-Dollar gelegen haben.

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