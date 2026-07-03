Emotionales Alaba-Posting heizt Spekulationen an

Nach dem WM-Aus gegen Spanien hat sich ÖFB-Kapitän David Alaba mit emotionalen Worten an die österreichischen Fans gewandt. Er machte Mut für die Zukunft, lässt seine eigene aber weiter völlig offen.

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Der ÖFB-Kapitän bedankte sich nach dem Aus im Sechzehntelfinale für die Unterstützung während des Turniers. "Wir werden wieder aufstehen und wir werden wieder angreifen. Das waren meine Worte nach der EM 2024. Und genau das haben wir gemacht, Österreich", startet David Alaba seinen Instagram-Beitrag mit einer fünfteiligen Bilderserie. Die Enttäuschung über das WM-Aus sitze tief. Aber es war ihm eine Ehre, diese Burschen bei dieser Weltmeisterschaft als Kapitän vertreten und das Team aufs Feld führen zu dürfen. Jeder Tag der Reise war etwas Besonderes und habe sich eingebrannt.

Große Begeisterung

Besonders hob der 34-Jährige den Rückhalt aus Österreich hervor. Es war ihm eine Freude zu sehen, wie groß die Begeisterung zuhause in Österreich ist. Das Team habe sie in jeder Minute gespürt. David Alaba kann gar nicht in Worte fassen, wie viel ihnen das bedeutet hat. Es sei schön zu sehen, dass das Land zusammensteht. Zum Abschluss richtete er eine Botschaft an die Fans: "Auch diese Niederlage und das Ausscheiden werden wir gemeinsam verdauen – so sehr es heute auch noch wehtut. Ich bin stolz auf uns. Auf unser Team und auf unser Land. I am from Austria!"

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Zukunft komplett ungewiss

Wie es für David Alaba persönlich weitergeht, ist nach der 0:3-Niederlage gegen Spanien noch ungewiss. Der Wiener wollte sich weder zu seiner Zukunft im Nationalteam noch zu seiner Klubkarriere festlegen. "Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht um meine Zukunft, auch auf Clubebene um meine Zukunft. Ich war wirklich hier und jetzt sehr, sehr konzentriert und fokussiert auf diese Weltmeisterschaft und habe wirklich nur darauf meinen Fokus gelegt", so der Kicker.

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Der Vertrag des 34-Jährigen bei Real Madrid war Ende Juni ausgelaufen. Nun will sich Alaba zunächst Zeit nehmen, um den bitteren Moment zu verarbeiten. Das wird sicherlich ein paar Tage dauern und brauchen, danach macht er sich Gedanken.