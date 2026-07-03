Neuerung
Tour de France führt drastische Änderung ein
Nach den Erfahrungen mit der außergewöhnlichen Hitzewelle, die Frankreich gerade erlebt habe, gehe es darum, eine Überlastung der Kliniken und des Gesundheitswesens zu verhindern, erklärte der Innenminister Laurent Nunez.
In der zweiten Junihälfte war Frankreich von einer massiven Hitzewelle mit den höchsten landesweiten Temperaturen seit Start der Wetteraufzeichnungen 1947 getroffen worden. Rund 2.000 Menschen kamen nach vorläufigen Berechnungen durch die hohen Temperaturen ums Leben.
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Falls für Departements, durch die die Tour mit erwarteten zehn Millionen Zuschauern führt, die höchste Hitzewarnstufe rot ausgerufen werde, kündigte der Innenminister Maßnahmen an. Diese könnten von Präventionsaufrufen über die Schließung bestimmter öffentlicher Bereiche bis hin zur Aufstockung der medizinischen Hilfskräfte und Rettungskräfte entlang der Strecke reichen. Allerdings könne es auch zur Anpassung der Route der Tour und im Ausnahmefall auch zur Absage einer Etappe kommen.
Tour-Chef Christian Prudhomme reagierte gelassen auf die Ankündigung des Innenministers. Zum Wohle der Bevölkerung könnten die örtlichen Verantwortlichen schon immer Regelungen erlassen, es gehe um den gesunden Menschenverstand, sagte Prudhomme der Zeitung "L'Équipe". Die Organisatoren selbst würden auch dieses Jahr wieder Kopfbedeckungen und Getränke an die Zuschauer verteilen.
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