Trainer-Beben beim FC Bayern

Nach wochenlangem Tauziehen ist die Entscheidung gefallen.

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Anton Gavel wird neuer Cheftrainer des FC Bayern Basketball. Der 41-Jährige unterschreibt beim deutschen Meister von 2024 einen Vertrag über drei Jahre und tritt damit die Nachfolge von Trainerlegende Svetislav Pešić an.

Die Münchner hatten Gavel schon länger als Wunschkandidaten für den sportlichen Neustart im Visier. Vereinspräsident Herbert Hainer sprach von einem "absoluten Wunschkandidaten" und lobte den ehemaligen Bayern-Kapitän als prägende Persönlichkeit des deutschen Basketballs. Nach einer erfolgreichen Spielerkarriere habe sich Gavel auch als Trainer einen Namen gemacht und stehe für eine neue Generation an der Seitenlinie.

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Rückkehr

Der Wechsel gestaltete sich allerdings kompliziert. Gavel stand bei den Bamberg Baskets noch bis Sommer 2027 unter Vertrag. Der Klub bestand zunächst auf einer Ablöse, während der frühere Nationalspieler seinen lediglich digital abgeschlossenen Vertrag juristisch anfocht. Nun konnten sich beide Seiten auf eine Lösung einigen und der Wechsel ist offiziell.

Für Gavel ist es eine Rückkehr an eine vertraute Wirkungsstätte. Als Spieler führte er die Bayern 2018 als Kapitän zum Double, ehe er nach seinem Karriereende erste Erfahrungen im Trainerbereich beim Münchner Klub sammelte. Seine neue Aufgabe tritt er Anfang Juli an. "Ich bedanke mich bei Herrn Hainer und der gesamten Bayern-Organisation für das Vertrauen. Ich freue mich auf diese große Aufgabe, vor der ich ebenso großen Respekt habe", sagte Gavel.