Olympia-Traum lebt
WM-Debakel für Football-Herren nach Frauen-Gala
Unser Frauen-Nationalteam ist erfolgreich in die Flag-Football-WM gestartet. Magdalena Helm & Co. konnten einen ungefährdeten 35:27-Sieg gegen China feiern und haben damit schon einen wichtigen Schritt in Richtung Halbfinale gemacht.
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Anna Valenta glänzte beim Auftaktspiel mit zwei Touchdowns. Erst nach der 35:13-Führung unserer Ladies ließ man Punkte der Chinesinnen zu, deren Aufholjagd aber unbelohnt blieb. Bereits am Nachmittag (ab 16.45 Uhr) wartet das zweite Spiel gegen Frankreich, die sich Großbritannien 14:33 geschlagen geben mussten. Mit einem Sieg wäre der Aufstieg ins Viertelfinale bereits vor dem letzten Spiel gegen die Britinnen fix.
Herren gegen Japan gefordert
Gleich im Anschluss mussten unsere Herren, der amtierende Vizeweltmeister, eine empfindliche Niederlage einstecken. Gegen Kanada kam man mit 6:26 unter die Räder. Nachdem Nigeria aufgrund von Einreiseproblemen nicht antreten kann, haben alle Teams in Gruppe B bereits einen 1:0-Sieg fix. Nun kommt es am Freitag (15.30 Uhr) zum Schicksalsspiel gegen Japan, wo ein Sieg auf jeden Fall Pflicht ist und im Viertelfinale wohl das Duell gegen Top-Favorit USA droht.
Der Weltmeister und Vize-Weltmeister qualifiziert sich auch schon fix für die Olympia-Premiere 2028 in Los Angeles. Sollte eines der US-Teams im Finale stehen, wäre auch der Dritte bereits fix in LA am Start.
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