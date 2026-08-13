Sportmix
TV
E-Paper
Immo
Sport

Olympia-Traum lebt

WM-Debakel für Football-Herren nach Frauen-Gala

OR
von
Eine österreichische Flag-Football-Spielerin läuft mit dem Ball, eine chinesische Gegnerin am Boden.
© Holly KELLNER
Das heimische Flag-Football-Nationalteam der Frauen ist mit einem eindrucksvollen 35:27-Sieg gegen China in die Weltmeisterschaft gestartet, für die Herren gab es beim 6:26 gegen Kanada allerdings keinen Grund zur Freude.
OE24 auf Google bevorzugen

Unser Frauen-Nationalteam ist erfolgreich in die Flag-Football-WM gestartet. Magdalena Helm & Co. konnten einen ungefährdeten 35:27-Sieg gegen China feiern und haben damit schon einen wichtigen Schritt in Richtung Halbfinale gemacht.

Auch interessant

Football-Stars starten mit Freilos Kampf um Olympia-Ticket

Football-Knall: Jeffries bleibt ein Knight und lockt weitere Stars

Österreichs Football-Damen starten Olympia-Countdown

Anna Valenta glänzte beim Auftaktspiel mit zwei Touchdowns. Erst nach der 35:13-Führung unserer Ladies ließ man Punkte der Chinesinnen zu, deren Aufholjagd aber unbelohnt blieb. Bereits am Nachmittag (ab 16.45 Uhr) wartet das zweite Spiel gegen Frankreich, die sich Großbritannien 14:33 geschlagen geben mussten. Mit einem Sieg wäre der Aufstieg ins Viertelfinale bereits vor dem letzten Spiel gegen die Britinnen fix.

Herren gegen Japan gefordert

Gleich im Anschluss mussten unsere Herren, der amtierende Vizeweltmeister, eine empfindliche Niederlage einstecken. Gegen Kanada kam man mit 6:26 unter die Räder. Nachdem Nigeria aufgrund von Einreiseproblemen nicht antreten kann, haben alle Teams in Gruppe B bereits einen 1:0-Sieg fix. Nun kommt es am Freitag (15.30 Uhr) zum Schicksalsspiel gegen Japan, wo ein Sieg auf jeden Fall Pflicht ist und im Viertelfinale wohl das Duell gegen Top-Favorit USA droht.

Zwei Flag-Football-Spieler aus Österreich und Kanada im Zweikampf um den Ball.
© Holly Kellner/AFBÖ

Der Weltmeister und Vize-Weltmeister qualifiziert sich auch schon fix für die Olympia-Premiere 2028 in Los Angeles. Sollte eines der US-Teams im Finale stehen, wäre auch der Dritte bereits fix in LA am Start.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Finale! Enzo Diessl zündet Turbo

Die Bestellfristen für Online-Shopper

Protest gegen Musk: Hunderte bei Demos vor Tesla-Händlern

Football-Knall: Jeffries bleibt ein Knight und lockt weitere Stars

Traumstart! Football-Damen fegen China vom Platz

Heidi Klum in Dessous auf dem Red Carpet

Tagger und Kraus im Hauptbewerb von Cincinnati

Europas Börsen zum Wochenschluss mit Verlusten

Rekord! Mladenovic liefert bei Schwimm-EM ab

Demonstrant im Interview