Österreichs Football-Damen starten Olympia-Countdown

Für Österreichs Flag-Football Damen fällt bei den World Games in Chengdu (China) der Startschuss für die Olympia-Qualifikation.

Das heimische Flag-Football-Nationalteam der Damen ist im Anflug nach China, wo der Startschuss der Qualifikaiton für die Olympsichen Spiele 2028 in Los Angeles fällt. Das Team von Head Coach Robert Riedl trifft bei den World Games 2025 auf die absolute Welt-Elite. „Unser großes Ziel ist eine Medaille!", verkündet Riedl selbstbewusst.

Mit dem sensationellen vierten Platz bei der WM 2024 in Lahti haben sich unsere Ladies souverän für das Mega-Event qualifiziert! In der Gruppenphase warten nun echte Kracher: Die große Unbekannte China, Kanada und die absolute Flag-Übermacht USA. Nach der Gruppenphase geht es ab dem Viertelfinale um Gold, Silber und Bronze. Dort ist für Sophie Einfalt, Daniela Hader und Co. alles möglich.

Als eines von nur acht Teams weltweit kann Österreich hier Extra-Punkte für die IFAF-Weltrangliste sammeln. Die entscheiden, wer 2026 bei der WM in Düsseldorf um die ersten Tickets für die Football-Premiere bei Olympia kämpfen darf. Ein Vorteil, den viele Konkurrenten nicht haben. „Die World Games sind nach den Olympischen Spielen das größte und wichtigste Turnier", betont Coach Riedl.

Österreichs Medaillen-Jägerinnen in Topform!

Der Spielplan hat es in sich: am Donnerstag (14. August) steht der Doppelpack gegen Gastgeber China (4.10 Uhr MESZ) und die Giganten aus den USA (8.10 Uhr) an. Am Freitag (5:20 Uhr) folgt Kanada. Alle Matches werden auf live.theworldgames.org kostenlos übertragen. Wecker stellen nicht vergessen!

Unser Nationalteam kann die Reise in das Land der aufgehenen Sonne in bestbesetzung antreten. Sophie Einfalt, Daniela Hader, Mara Haischberger, Magdalena Helm, Karolina Kugler, Katrin Mansbart, Helena Müllegger, Bianca Peham, Franziska Sottner, Sophie Spitzer, Saskia Stribrny und Viktoria Troniarsky kämpfen in Chengdu um den großen Coup. „Bei unserem letzten Camp haben wir uns den Feinschliff geholt", verrät Riedl. „Das Team kann es kaum erwarten, sich mit den besten Teams der Welt zu messen. Jedes Spiel zählt."