Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Austria Wien
Jürgen Werner
© GEPA

Überraschender Name

Er soll neuer Austria-Sportchef werden - auch Werner kehrt zurück

04.12.25, 22:29
Teilen

Die bei der Wiener Austria engagierte Investorengruppe "WTF" hat den 39-jährigen Deutschen Tomas Zorn als neuen Sportvorstand beim Fußball-Bundesligisten vorgeschlagen. 

Das teilte "WTF"-Geschäftsführer und Club-Aufsichtsrat Peter Kroha der APA am Donnerstagabend mit. Zudem wurden von der Investorengruppe der ehemalige Sportvorstand Jürgen Werner und Ex-Salzburg-Geschäftsführer Peter Vogl als Aufsichtsratsmitglieder nominiert. Ob dieses Personalpaket durchgeht, ist offen.

Die Investorengruppe liegt schon seit längerem im Clinch mit der Vereinsführung rund um Präsident Kurt Gollowitzer und Vorstand Harald Zagiczek. Dem Vernehmen nach ist vertraglich besiegelt, dass der "WTF"-Personenkreis, dem auch der Ende August als Sportvorstand zurückgetretene Werner angehört, den neuen Sportvorstand bestimmen darf. Den ersten Vorschlag darf der Verein noch ablehnen, den zweiten nicht mehr.

Empfehlung von Rangnick für Zorn

In dem Schreiben von Kroha hieß es: "Wir haben uns nach reiflicher Überlegung für Tomas Zorn als neuen Sportvorstand entschieden, weil wir jemanden gesucht haben, der in der Lage ist, unsere Fußballstrategie, die wir über die letzten Jahre schrittweise bei der Austria implementiert haben, weiterzuführen. Der Grundsatz bei der Kaderzusammenstellung muss sein, in einem Korsett von erfahrenen Spielern junge Potenzialspieler, vorzugsweise aus dem eigenen Nachwuchs, weiterzuentwickeln. Nicht zuletzt die Empfehlung/Einschätzung von Ralf Rangnick, der mit Tomas Zorn zusammengearbeitet hat, hat uns darin bestätigt, dass der nominierte Kandidat der Richtige für die Austria ist."

Zorn begann als Sportmanager, arbeitete von 2019 bis 2020 als Sportvorstand bei Spartak Moskau und von 2021 bis 2022 als Sportdirektor von Lok Moskau. In die Zeit bei Lok fiel auch Zorns Zusammenarbeit mit Rangnick. Die Austria-Führung um Zagiczek ernannte erst Mitte November Michael Wagner zum neuen Sportdirektor, der nun in der Hierarchie unter Zorn angesiedelt wäre. Spätestens mit Zorns Nominierung dürfte der seit Jahren schwelende Konflikt größere Ausmaße annehmen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden