Cristiano Ronaldo
Untersuchung fehlt

Verletzungs-Schock: Cristiano Ronaldo droht für WM auszufallen

02.03.26, 19:29
Schock für WM-Favorit Portugal: Cristiano Ronaldo könnte für die WM in Mexiko, Kanada und den USA ausfallen.

Laut mehreren Berichten, unter anderem der "Mundo Deportivo", "Marca" und "The Sun", hat sich Cristiano Ronaldo am Samstag im Meisterschaftsspiel von Al Nassr gegen Al Fayha eine schwerwiegende Verletzung erlitten haben könnte. Der fünfmalige Weltfußballer musste zehn Minuten vor Schluss das Spielfeld verlassen.

Für den Portugiesen wäre dies seine erste Verletzung in dieser Spielzeit. Bisher verpasste er nur zwei Spiele aus persönlichen Gründen. Der Grad der Verletzung ist derzeit unbekannt.

Al Nassr-Coach Jorge Jesus stellte nach dem Spiel klar: "Ronaldo litt unter Muskelschwäche und das medizinische Personal wird dringend notwendige Tests durchführen, um seinen Zustand festzustellen."

