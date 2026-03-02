Alles zu oe24VIP
Ski Alpin - Rennkalender
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
  5. Ski Damen
Brignone
© GEPA

Das war's

Olympiasiegerin Brignone mit Schock-Verkündung

02.03.26, 13:14
Italiens Ski-Star Federica Brignone beendet nach dem sensationellen Gewinn von zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen in Cortina und dem Weltcup am vergangenen Wochenende in Soldeu (Andorra) nun ihre Saison.

"Ich glaube, ich habe meinem Körper in den vergangenen Monaten sehr viel abverlangt", teilte die 35-Jährige am Montag in den sozialen Netzwerken mit. Damit erfolgt auch kein Start bei den Rennen diese Woche in Val di Fassa.

"Ich habe versucht, die Saison fortzusetzen, aber jetzt fordert mein Körper seinen Tribut. Deshalb nutze ich das Saisonende, um mir eine Pause zu gönnen. Und anschließend die Rehabilitation bestmöglich fortzusetzen, die in dieser Zeit natürlich stark eingeschränkt war, um das Wunder zu erreichen, das wir geschafft haben", erklärte Brignone.

Sie hatte sich im vergangenen April bei einem Sturz bei den nationalen Meisterschaften schwer am linken Knie verletzt und laboriert noch an den Nachwirkungen.

