Konrad Laimer
Bayern-Schock

Erstes Angebot: Top-Klub will Konrad Laimer

02.03.26, 09:22
Die Vertragsverhandlungen mit dem ÖFB-Star stocken – jetzt startet der Transfer-Poker. 

Wie berichtet, liegen die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Konrad Laimer derzeit auf Eis. Der Vertrag des Österreichers läuft noch bis 2027, der Leistungsträger soll vor allem ein höheres Gehalt fordern. „Im Moment gibt es keine Gespräche. Ich bin aber entspannt. Wir haben noch genug Zeit“, bestätigte der 28-Jährige kürzlich die aktuelle Funkstille.

Transfer-Poker

Die stockenden Gespräche haben natürlich auch die internationalen Top-Klubs auf dem Radar und steigen nun in den Transfer-Poker ein. Wie „Fussballdaten.de“ berichtet, soll der FC Liverpool ein erstes Angebot für den ÖFB-Star abgegeben haben. Der FC Bayern hat die angebotenen 40 Millionen Euro für Laimer aber sofort abgelehnt und soll sich sogar geweigert haben, überhaupt Gespräche mit dem englischen Meister aufzunehmen.

Liverpool soll aber nicht der einzige Interessent sein. Medienberichten zufolge haben auch Real und Atletico Madrid den Österreicher auf dem Zettel. Der FC Bayern will Laimer aber unbedingt halten. Die Münchner sind deshalb auch bereit, Laimer finanziell entgegenzukommen.

