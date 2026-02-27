Laimer-Knall: Bayern zittern vor Alaba-Déjà-vu

Die Gespräche mit dem ÖFB-Star liegen derzeit auf Eis.

Der ablösefreie Transfer von David Alaba (33) vom FC Bayern zu Real Madrid vor fünf Jahren hat beim deutschen Rekordmeister tiefe Wunden hinterlassen. Nun droht ein ähnlicher Wechsel-Hammer – und wieder ist ein Österreicher betroffen.

Wie berichtet liegen die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Konrad Laimer derzeit auf Eis. Der Vertrag des Österreichers läuft noch bis 2027, der Leistungsträger soll vor allem ein höheres Gehalt fordern. „Im Moment gibt es keine Gespräche. Ich bin aber entspannt. Wir haben noch genug Zeit“, bestätigte der 28-Jährige kürzlich die aktuelle Funkstille.

Wechselt Laimer ablösefrei?

Obwohl sich beide Seiten eine langfristige Zusammenarbeit vorstellen können, droht derzeit keine Vertragssituation wie einst bei David Alaba 2021 oder wie zuletzt bei Dayot Upamecano. Auch deshalb nicht, weil sowohl Klub als auch Spieler grundsätzlich an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit interessiert sind.

© Getty

Einziges Problem: Wartet man zu lange, könnte plötzlich ein ablösefreier Abgang zum Thema werden. Mit einer starken WM würde sich Laimer zudem noch stärker ins internationale Rampenlicht spielen. Zuletzt kursierten Gerüchte über ein Interesse von Real Madrid – mehr als Spekulationen sollen das jedoch nicht sein, konkrete Gespräche hat es dem Vernehmen nach nicht gegeben. Fakt ist: Die Vertragsverhandlungen stocken derzeit, sind aber keineswegs vom Tisch.