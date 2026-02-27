Formel-1-Traumpaar ist getrennt

Der Mercedes-Youngster Kimi Antonelli und die Influencerin Eliska Babickova gehen getrennte Wege. Kurz vor dem Saisonstart herrscht beim Formel-1-Star privates Gefühlschaos statt purer Vorfreude.

Die Gerüchteküche im Fahrerlager hat ein Ende: Das nächste prominente Paar der Motorsport-Szene hat sich getrennt. Nachdem bereits die On-Off-Beziehung von Weltmeister Lando Norris scheiterte, trifft es nun Mercedes-Pilot Kimi Antonelli. Die tschechische Influencerin Eliska Babickova gab das Ende der Beziehung offiziell auf Instagram bekannt. Vor ihren 167.000 Followern machte sie deutlich, dass die Initiative von ihr ausging. Das Paar war seit 2023 zusammen und galt bisher als unzertrennlich.

Die Gründe für das Aus liegen laut der Tschechin in unterschiedlichen Lebensentwürfen. Babickova erklärt in den sozialen Medien: "Ich war diejenige, die die Beziehung beendet hat, weil ich das Gefühl hatte, dass wir in unserem Privatleben und in dem, was wir für unsere Zukunft wollten, nicht mehr auf einer Linie waren." Im Februar gab es wohl noch Versuche, die Situation zu klären, doch die Wertvorstellungen drifteten zu weit auseinander. Spekulationen über Untreue erteilte sie eine klare Absage: "Es waren keine anderen Männer und keine anderen Frauen beteiligt. Es gab kein Fremdgehen."

Unfall und Beziehungs-Aus

Für den 19-jährigen Italiener ist es eine sportlich wie privat herausfordernde Phase. Erst vor Kurzem sorgte Kimi Antonelli mit einem Schreckmoment für Schlagzeilen, als er nahe seiner Heimat San Marino einen Verkehrsunfall auf einer Schnellstraße hatte. Sein Wagen prallte gegen die Leitplanken, er blieb jedoch zum Glück unverletzt. Dass nun kurz vor dem ersten Rennen auch noch die private Stütze wegbricht, ist für den Nachfolger von Lewis Hamilton ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt.

Trotz der privaten Turbulenzen gibt es viel Zuspruch für das Ausnahmetalent. Ex-Pilot Ralf Schumacher sieht den Youngster laut "SPORT BILD" sogar in einer Favoritenrolle für die Weltmeisterschaft.