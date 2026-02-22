Alles zu oe24VIP
Polizei Schlagstock
© Symbolbild/Getty Images

10 Jahre geschieden

Ex-Frau beim Einkaufen mit Schlagstock bedroht

22.02.26, 12:38
Teilen

Seit einem dreiviertel Jahr bedroht der Türke (64) seine Ex-Frau.

Samstagmittag lauerte er der 44-Jährigen, von der er seit zehn Jahren geschieden ist, in der Nähe ihrer Wohnung in Meidling auf und bedrohte sie mit einem Schlagstock, als sie aus einem Lebensmittelgeschäft kam. Der 64-Jährige wurde aufgrund des Verdachts der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen. Er erhielt auch ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot.

Laut Polizei bemerkte die Frau den Ex-Mann in seinem Fahrzeug auf der Längenfeldgasse. Er drohte ihr mit dem Umbringen und hielt dabei den Schlagstock in der Hand. Mehrmals forderte die 44-Jährige den Türken auf zu gehen, was er schlussendlich tat. Sie rief die Polizei, die dann mit dem Mann Kontakt aufnahm. Er kam kurze Zeit später freiwillig zurück. Im Kofferraum fanden die Beamten den Schlagstock. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; Gewaltschutzzentrum Wien: https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/ und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)

