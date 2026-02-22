Gratis Konzert im Linzer Posthof von BORG-Bands

Auch Musiker von Folkshilfe und der Parov Stelar Band starten an diesem Abend ihre Musikkarriere.

Linz. Wer wissen will, wie die nächste Welle des heimischen Pop-Wunders klingt, sollte bei den Eigenkompositionen der 6. und 7. Klasse des POP-BORG Linz die Ohren spitzen. Die beiden Jahrgänge präsentieren am Dienstag, 24. Februar in verschiedenen Formationen im Linzer Posthof ein kreativ-explosives Live-Programm ausschließlich aus Eigenkompositionen. Bei freiem Eintritt wird im Großen Saal ab 20 Uhr gefeiert. Zu Recht stolz darf die Talenteschmiede mittlerweile auf zahlreiche prominente Absolventen verweisen: Bilderbuch, Krautschädl, The Beth Edges, Philemon's Tree, Fireman Crew, Ladyshare und Blindway Alley.

Im Instrumentalunterricht werden derzeit Klavier, Gitarre, E-Gitarre, Schlagzeug, Saxophon, Vokalunterricht (Stimmbildung) und Violine zur Wahl angeboten und in kleinen Gruppen (3 bis 5 Schüler) unterrichtet.