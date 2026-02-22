Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Gratis Konzert im Linzer Posthof von BORG-Bands
© Pop Borg Linz

Am 24. Februar

Gratis Konzert im Linzer Posthof von BORG-Bands

22.02.26, 12:36 | Aktualisiert: 22.02.26, 14:26
Teilen

Auch Musiker von Folkshilfe und der Parov Stelar Band starten an diesem Abend ihre Musikkarriere. 

Linz. Wer wissen will, wie die nächste Welle des heimischen Pop-Wunders klingt, sollte bei den Eigenkompositionen der 6. und 7. Klasse des POP-BORG Linz die Ohren spitzen. Die beiden Jahrgänge präsentieren am Dienstag, 24. Februar in verschiedenen Formationen im Linzer Posthof ein kreativ-explosives Live-Programm ausschließlich aus Eigenkompositionen. Bei freiem Eintritt wird im Großen Saal ab 20 Uhr gefeiert. Zu Recht stolz darf die Talenteschmiede mittlerweile auf zahlreiche prominente Absolventen verweisen: Bilderbuch, Krautschädl, The Beth Edges, Philemon's Tree, Fireman Crew, Ladyshare und  Blindway Alley.

Im Instrumentalunterricht werden derzeit Klavier, Gitarre, E-Gitarre, Schlagzeug, Saxophon, Vokalunterricht (Stimmbildung) und Violine zur Wahl angeboten und in kleinen Gruppen (3 bis 5 Schüler) unterrichtet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen