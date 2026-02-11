LH Stelzer: Klare Unterstützung für Pflege- und Sozialbetreuungsberufe in Oberösterreich

"Oberösterreich steht klar zu diesem Pflegebonus – für die Beschäftigten und für die Zukunft unseres Pflegesystems“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer.

OÖ. Der Pflegebonus für Beschäftigte im Pflege- und Sozialbetreuungsbereich wird in OÖ weiterhin ausbezahlt. In einzelnen Bundesländern – etwa in Salzburg, wo die Regelung aktuell bis zum ersten Halbjahr 2026 befristet ist – wird über die weitere Ausgestaltung diskutiert. Für Oberösterreich ist das kein Thema. Hier besteht Klarheit und Kontinuität. „Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Planungssicherheit. In Oberösterreich gilt: Auf unsere Pflegekräfte ist Verlass – und sie können sich auch auf das Land verlassen“, sagt LH Thomas Stelzer (ÖVP).

Vom Pflegebonus profitieren rund 32.000 Personen in Oberösterreich. Anspruchsberechtigt sind unter anderem Beschäftigte des gehobenen Dienstes der Gesundheits- und Krankenpflege, Pflegefach- und Pflegeassistenz, Diplom- und Fach-Sozialbetreuerinnen und -betreuer sowie Heimhelferinnen und -helfer.Konkret beträgt der Pflegebonus aktuell 2.460 Euro brutto pro Jahr und wird bei Vollzeitbeschäftigung 14-mal jährlich ausbezahlt. Das entspricht 140,57 Euro brutto pro Monat. Die konkrete Nettohöhe hängt vom jeweiligen Gesamteinkommen ab.