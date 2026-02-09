Lugners Opernball-Gast "Nanny" Fran Drescher in Wien gelandet

Großes Programm für die Schauspielerin am Dienstag in der Lugner City

Die beiden Superstars des Wiener Opernballs sind angekommen: Nach der US-Schauspielerin Sharon Stone ist am Montag auch "The Nanny" Fran Drescher samt ihrem Ex-Mann Peter Marc Jacobson am Flughafen Schwechat gelandet. Die Schauspielerin wird am Donnerstag in der Loge der Lugner City Platz nehmen. "Es ist mir eine besondere Freude, unsere Gäste persönlich in Wien begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr auf die kommenden gemeinsamen Tage", sagte Jacqueline Lugner.

Fran Drescher mit Jacqueline Lugner © Tischler

Am Nachmittag erholte sich Drescher aber vorerst einmal von dem langen Flug aus den USA in ihrem Zimmer in einem Wiener Luxushotel. Für Dienstag steht ein umfassendes Kulturprogramm an - geplant sind unter anderem Museums- und Theaterbesuche.

"Gemma Nanny schauen"

Am Mittwoch geht Drescher dann auf Tuchfühlung mit ihren Fans in der Lugner City: Ab 16.00 Uhr wird die US-Schauspielerin unter dem Motto "Gemma Nanny schauen" eine Stunde lang Fragen im Zuge eines Gesprächs mit dem Moderator der Lugner City beantworten. Gleichzeitig werden bei der Fragestunde anstatt der Autogrammstunde auch Autogrammkarten des Stargasts verteilt.

Jacqueline Lugner mit Fran Drescher und Marc Jacobson © Tischler

Stone landete am Sonntag

Stone ist laut einem Sprecher bereits am Sonntagnachmittag mit etwas Verspätung in der Bundeshauptstadt gelandet. Einquartiert wurde die US-Schauspielerin ebenfalls in einem Luxushotel, über ein Programm in Wien wurde nichts bekannt gegeben.

Sharon Stone ist Guschlbauers Stargast. © Getty Images

Das offizielle Programm von Stone startet am Dienstag. Hier lädt ihr Gastgeber, "Schaumrollenkönig" Karl Guschlbauer, zu einem Empfang und einer Pressekonferenz in seine Firma in St. Willibald. Bevor es mit dem Weltstar am Donnerstag in die Loge geht, gibt es noch ein "privates Abendessen".