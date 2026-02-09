Bayrische Ministerpräsidenten-Tochter liebt diesen Google-Milliardär

Davos, Weltwirtschaftsforum, die Augen der Welt auf die Alpen gerichtet: Mittendrin sorgt ein ungewöhnliches Duo für Getuschel. Gloria-Sophie Burkandt, Tochter von Bayerns Ministerpräsident Söder, wird laut "Bild"-Zeitung seit Wochen an der Seite von Ex-Google-CEO Eric Schmidt gesehen.

Am 21. Januar teilte Gloria-Sophie Burkandt (27) ein Foto vom Weltwirtschaftsforum auf Instagram. In ihrem Posting schreibt sie, wie sehr sie die Diskussionen über künstliche Intelligenz und Europas Zukunft bewegt hätten. Burkandt verbindet ihre Eindrücke mit einem persönlichen Wunsch: Dass kommende Generationen in einer Welt voller Neugier, Freiheit und Mitgefühl aufwachsen.

Laut "Bild"-Zeitung sollen Burkandt und der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt (70) nicht nur in Davos, sondern seit Wochen nahezu täglich gemeinsam unterwegs sein – auch den Jahreswechsel hätten sie zusammen verbracht.

Eric Schmidt © Getty

Ein Vertrauter aus Schmidts Umfeld spricht laut "Bild" aktuell nicht von einer Beziehung, sondern von einer engen Freundschaft. Dennoch sorgen die gemeinsamen Reisen zwischen USA, Indien und Europa sowie ein angekündigter Auftritt bei der Münchner Sicherheitskonferenz für Aufmerksamkeit. Auch amerikanische Medien rätseln bereits über die Identität der jungen Frau an Schmidts Seite.

Gloria-Sophie Burkandt: Model, Akademikerin, Kulturbotschafterin

Burkandt ist nicht nur aus dem Fernsehen bekannt, sondern engagiert sich auch kulturell, etwa als Schirmherrin eines Projekts bei den Bayreuther Festspielen. Sie hält Vorträge, ist international vernetzt und arbeitet laut Berichten an ihrer Doktorarbeit. Ihr Vater Markus Söder spielt in der öffentlichen Wahrnehmung zwar eine Rolle, doch Burkandt bewegt sich längst eigenständig in internationalen Kreisen aus Politik, Wirtschaft und Society.

Markus Söder mit Tochter Gloria-Sophie © Getty

Eric Schmidt: Tech-Milliardär zwischen KI und Philanthropie

Eric Schmidt zählt zu den einflussreichsten Figuren der Tech-Welt. Sein Vermögen wird 2026 auf rund 37,3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Neben seiner Zeit als Google-CEO engagiert er sich heute in Bereichen wie Raumfahrt, Meeresforschung und künstlicher Intelligenz.

Eric und Wendy Schmidt © Getty

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Wendy gründete er unter anderem das Schmidt Ocean Institute. Medienberichten zufolge führen die beiden seit Jahren eine Art offene Ehe, eine Scheidung stand demnach nie im Raum.

Schmidt war zuletzt bis 2024 mit Unternehmerin Michelle Ritter liiert. Im Oktober 2025 wurde bekannt, dass Ritter Klage gegen ihn eingereicht habe und schwere Vorwürfe erhebt. Schmidt wies diese über Anwälte zurück.

Nun rückt Burkandt als mögliche neue Bezugsperson in den Fokus – offiziell bleibt jedoch alles vage.