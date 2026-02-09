Sophia Thomalla bricht Zverev-Schweigen: „Das ist die ganze Geschichte!“

Nach den hartnäckigen Trennungsspekulationen der vergangenen Wochen setzen Alexander Zverev und Sophia Thomalla nun ein deutliches Zeichen.

Nach den Australian Open im Jänner wurde in den sozialen Netzwerken heftig spekuliert: Dass Tennis-Star Alexander „Sascha“ Zverev in Melbourne ausgerechnet im Halbfinale ohne seine Partnerin Sophia Thomalla auskommen musste, sorgte für hochgezogene Augenbrauen. Statt der Moderatorin drückte Influencerin Caro Daur auf der Tribüne die Daumen. Für viele Fans auf Instagram war der Fall klar: Kriselt es etwa beim deutschen Power-Couple?

„Mishkas Universe“ bringt die Wahrheit ans Licht

Am Sonntag, dem 8. Februar, setzten die beiden den Spekulationen nun ein Ende – und zwar auf eine besonders niedliche Art. Seit Oktober 2025 gehört der Dackelwelpe Mishka zur Familie und hält das Duo ordentlich auf Trab. Für ihren Vierbeiner haben Zverev und Thomalla sogar einen eigenen Instagram-Account ins Leben gerufen, auf dem sie nun Einblicke in ihr privates Glück gewähren.

In einem neuen Posting zeigten sie sich nun endlich wieder gemeinsam: Zuerst postete Sophia ein Foto mit dem Hund und dem Kommentar „Unterwegs mit Mutti“. Das Familienbild: Kurz darauf folgte ein Spiegel-Selfie aus einem Aufzug in Monte-Carlo. Darauf zu sehen: Ein sichtlich entspannter Sascha Zverev, der den kleinen Mishka auf dem Arm hält und ihm einen Kuss gibt, während sich Sophia zärtlich an seine Schulter schmiegt.





Klare Ansage: „Das ist die ganze Geschichte“

Mit der Bildunterschrift „That’s the whole story“ (Das ist die ganze Geschichte) machten die 36-Jährige und der Weltranglistenspieler deutlich, dass zwischen sie kein Blatt Papier passt – und schon gar kein Trennungsgerücht. Garniert wurde der Schnappschuss mit Hashtags wie „best humans“ und „chosen family“.