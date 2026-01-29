Wo ist Sophia Thomalla? Jetzt heizt auch Becker Liebes-Gerüchte um Zverev an

Caro Daur sorgt derzeit für Spekulationen - jetzt mischt sich auch Boris Becker ein und fragt bei Andrea Petkovic nach.

Nun hat auch Deutschlands Tennis-Ikone Boris Becker die Gerüchteküche angeheizt. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht Model Caro Daur, die bei den Australian Open nicht nur die Trainings und Matches ihrer Freundin Eva Lys verfolgte, sondern ebenso regelmäßig bei den Auftritten von Alexander Zverev auf der Tribüne zu sehen war. Besonders auffällig: Beim Viertelfinale am Dienstag gegen den US-Amerikaner Learner Tien nahm Daur zunächst neben Frauen-Bundestrainer Torben Beltz Platz. Im vierten Satz gesellte sich dann auch noch die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber dazu – ein Detail, das selbst Becker nicht entging.

Im Podcast mit der ehemaligen Profi-Spielerin Andrea Petkovic spricht der dreifache Wimbledon-Sieger das Thema offen an. Mit einem Augenzwinkern fragt Becker: „Du bist in Melbourne, Andrea. Da ist so ’ne blonde Hamburgerin immer da. Spielt die eine Rolle? In München munkelt man, er sei so ausgeglichen, so lustig, dem geht‘s immer so gut. Gibt‘s irgendwas, was wir nicht wissen?“ Petkovics Reaktion fällt demonstrativ ausweichend aus. Lachend entgegnet sie: „Kein Kommentar! Ich heiße Peter und Klaus und weiß von nichts. Das müssen die Beteiligten selbst beantworten.“

DAS sagt Zverev zu den Gerüchten

Zverev selbst hatte sich bereits vor Turnierbeginn zu den kursierenden Spekulationen geäußert und eine klare Linie gezogen. „Ich würde mich auf Fakten und nicht auf Gerüchte konzentrieren. Es ist nervig, wenn sich Leute die Wahrheit aus dem Arsch ziehen“, stellte der Weltranglisten-Dritte unmissverständlich klar. Auffällig bleibt dennoch: Seine langjährige Partnerin Sophia Thomalla hat sich während der Australian Open bislang nicht öffentlich zu Wort gemeldet. In der Vergangenheit gratulierte sie ihm auf Instagram meist zu Siegen – selbst dann, wenn sie nicht vor Ort war. Dieses Mal: Funkstille.

Caro Daur und Alexander Zverev kennen sich schon seit Längerem. Beide arbeiten mit denselben Sponsoren zusammen, darunter Adidas und das Krypto-Unternehmen Bitpanda. Bereits beim United Cup zu Jahresbeginn war Daur an der Seite von Eva Lys zu sehen, ebenso nun in Melbourne. Internationale Fotografen beschriften Bilder, auf denen sie auf den Zuschauerrängen erscheint, mittlerweile nicht selten mit dem Zusatz „Freundin von Alexander Zverev“ – ein Etikett, das freilich nichts beweist.

Fest steht: Zverev möchte das Thema öffentlich nicht weiter vertiefen und seinen Fokus konsequent auf den Sport legen. Mit Erfolg. Seine Leistungen in Melbourne sind so überzeugend, dass selbst Boris Becker vor dem Halbfinale gegen den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz anerkennend festhält: „In der Form von Dienstag ist er für mich der Favorit.“