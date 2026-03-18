40. Bühnenjubiläum: Ein "Perfect Work of Art“ für den Prinzen von Linz Andie Gabauer

Mit neuer Vinyl und zahlreichen Wegbegleitern feierte Andie Gabauer im Vienna Ballhaus seine lange Karriere.

"Das ist meine 17. Platte, aber meine 1. Vinyl" Das Ballhaus Vienna wurde am Dienstagabend zum Epizentrum der heimischen Kulturszene. Denn hier wurde nicht nur ein Album präsentiert, sondern auch eine Institution gefeiert. Andie Gabauer, von Wegbegleitern und Fans gleichermaßen respektvoll wie charmant der „Prinz von Linz“ genannt, lud zum 40-jährigen Bühnenjubiläum – und die Branche erwies ihm die Referenz.

Gabauers Töchter Ella Zoe und Livia Marie © www.no-limits.wien

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Ein Stelldichein der Prominenz

Von Musical-Diva Maya Hakvoort über Musik-Legende Thomas Rabitsch bis hin zu Kabarett-Größe Klaus Eckel. Man sah Georgij Makazaria und Caroline Athanasiadis im angeregten Austausch mit Eva Pölzl und Eser Akbaba, während Branchen-Granden wie Mario Rossori und Peter Vieweger auf ein vier Jahrzehnte währendes Kapitel Popgeschichte anstießen. Mittendrin: Hausherrin Hannah Neunteufl, die dem Abend den passenden Rahmen verlieh.

Andie Gabauer mit seiner Band. © Andreas Tischler

Vinyl gewordene Leidenschaft

Der eigentliche Star des Abends war jedoch schwarz, rund und steckte in einem künstlerisch bemerkenswerten Gewand. Mit seiner neuen Vinyl „Perfect Work of Art“ liefert Gabauer ein höchst persönliches Statement ab. Das Album ist eine Symbiose aus Vergangenheit und Gegenwart: Vier bereits etablierte Nummern treffen auf vier unveröffentlichte Titel.

Eva Pölzl und Lebensgefährte Alfred Reinprecht. © Andreas Tischler

Wenn Soul auf familiäre Harmonie trifft

Als das Powertrio Gabauer (mit Helmut Schartlmüller an den Drums und Philipp Mayer am Bass) die Bühne enterte, transformierte sich die festliche Atmosphäre augenblicklich in pure Konzertenergie. Zwischen treibenden Soul-Hymnen wie „Heaven“ und den hochemotionalen Balladen wie „My Restless Heart“ blitzte ein besonderes Highlight auf: Tochter Livia begleitete ihren Vater am Mikrofon. Wenn zwei Generationen mit einer derartigen stimmlichen Brillanz verschmelzen, wird deutlich, dass das musikalische Gen im Hause Gabauer fest verankert ist.

Andie Gabauer feierte sein 40. Bühnenjubiläum. © www.no-limits.wien

Ferdinando Chefalo und Thomas Rabitsch. © Andreas Tischler

Der nimmermüde Allrounder

Andie Gabauer ist aus der österreichischen Fernseh- und Musiklandschaft nicht wegzudenken. Ob als charismatische Stimme des Dancing Stars Orchesters seit der ersten Stunde, als Funk-Garant beim Hot Pants Road Club oder im harmonieseligen Gespann der Live Spirits mit Monika Ballwein: Gabauer beherrscht die Klaviatur des Showgeschäfts mit einer Leichtigkeit, die oft darüber hinwegtäuscht, wie viel harte Arbeit und Disziplin hinter einer 40-jährigen Karriere stecken.