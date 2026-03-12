Heißes-Comeback für die Pussycat Dolls – nur leider ohne Wien-Konzert

Die Pussycat Dolls melden sich als Trio zurück. Mit dem neuem Hit "Club Song" und einer Welttournee. Nur Österreich wird dabei mal wieder ausgelassen.

The Pussycat Dolls ("Don't Cha") haben ihr Comeback als Trio angekündigt. Die Hit-Band um Sängerin Nicole Scherzinger meldet sich mit der neuen Single "Club Song" zurück und setzt ab 5. Juni (Pal Desseert, USA) eine Welttournee mit über 50 Konzerten drauf. Wien-Stopp gibt es leider keinen! Von der ursprünglichen Besetzung mit sechs Mitgliedern nehmen neben Scherzinger (47) nur Ashley Roberts (44) und Kimberly Wyatt (44) an der Reunion teil.

© Rankin

© Getty Images

Die früheren Bandmitglieder Jessica Sutta, Carmit Bachar und Melody Thornton sind nicht mehr dabei. Scherzinger, die unter anderem als Jurorin in mehreren Staffeln der Castingshow "The X Factor" auftrat, hatte in den vergangenen Jahren als Musicaldarstellerin am Broadway und am Londoner West End für Aufsehen gesorgt. Für ihre Performance als Norma Desmond in "Sunset Boulevard" wurde sie mit dem Tony und dem Olivier Award ausgezeichnet.



"Es ist einfach großartig zurückzukommen. Ich habe die Mädels vermisst. Ich bin sehr stolz auf unsere Gruppe, das Vermächtnis, die Musik." "erklärt Scherzinger in der BBC das heiße Comeback. Auch Ashley Roberts ist vom Neustart begeistert: „Ich freue mich einfach riesig darauf, wieder auf der Bühne zu stehen und meine Hüften in Latex zu schwingen, Liebes!“

© Getty Images

Auf der Tournee, die u.a. in München I14. Septeber), Zürich (221. September) oder Prag (23 September) stoppt, wollen die Pussycat Dolls das 20. Jubiläum ihres Debütalbums "PCD" rund um den Top-Hit"Don't Cha" feiern, das man ab 8. Mai auch in einer Deluxe-Version mit bislang unveröffentlichten Songs liefert. Ein neues Album ist laut Scherzinger vorerst nicht geplant.