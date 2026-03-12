Song Contest: Jetzt sind endlich alle Starter fix – mit Cosmó wird man reich!

Am 16. Mai steigt der Song Contest in Wien: Seit Mittwoch gibt’s endlich alle Hits. Finnland sind die großen Wett-Favoriten, Israel sorgt für neue Aufregung und unser Cosmó hat Aufholbedarf.

Mittwochabend stellte Georgien endlich seinen ESC-Beitrag, die eher belanglose Dancefloor-Hyme „On Replay“ von Bzikebi, online. Damit sind endlich alle 35 Hits für unseren Songs Contest. Der am 16. Mai in i n der Wiener Stadthalle sein Grande Finale feiert, fix. Nach über 4 Monaten warten! Zypern legte ja schon Anfang November mit Sex-Sirene Antigoni los.

© eurovision.com

© ESC Compact

Bzikebi sind für Georgien dabei (o.) Zypern schickt Antigoni (u.)

© Instagram

Die neuen Kandidaten, diese Woche präsentierte ja auch die Schweiz (Veronica Fusaro, "Alice"), Tschechien (Daniel Žižka, "Crossroads") und Armenien (Simón, "Paloma Rumba") ihre Starter für Wien vor, sorgen noch für keine große Aufregung in der ESC-Community. Bei den Wetten liegt das finnische Duo Linda Lampenius und Pete Parkkonen mit dem Powerhit „Liekinheitin“ und einer Siegeschance von schon 26 Prozent voran. Gefolgt von Frankreich, Dänemark, Griechenland und der australischen-Chart-Queen Delta Goodrem.

© Getty Images

Song Contest 2026: Das sind die Wett-Favoriten:

1. Finnland, 26% Siegeschance

2. Frankreich, 12%

3. Dänemark, 9%

4. Griechenland, 7%

5. Australien, 6%

6. Tschechien, 5%

7. Israel, 5%

8. Schweden, 5%

9. Ukraine, 2%

10. Zypern, 2%

32. Österreich, 1%

© ESC Compact

Spannend: Israel, dass ja erst nach großen Diskussionen in Wien antreten darf und trotzdem (oder gerade deshalb) lange als Wettfavorit galt, liegt bei den Buchmachern mittlerweile nur mehr auf Platz 7. Noch schlimmer schaut es für Noam Bettan freilich auf Instagram aus: Kein einziger der 35 Kandidaten folgt ihm. Da will sich wohl niemand die Finger vertreten.

© APA/Florian Wieser

Unser Cosmó, der ja dieser Tage sein witziges Video zur kultigen ESC-Hymne „Tanzschein“ veröffentlichte, liegt bei den Wetten aktuell nur auf Platz 32. Droht Österreich nach 2015 das nächste 0-Punkte-Desaster? Im Umkehrschluss könnte man mit ihm jedoch reich werden: Das Wettbüro BFX würde bei seinem Sieg nämlich das 999-fache (!) des Einsatz auszahlen.

© ESC Compact

Auch bei 80er-Jahre-Ikone Boy George, der ja im Duett mit Senhit und dem Ohrwurm „Superstar“ für San Marino (!) in Wien an den Start geht und am 12. Mai noch in die Quali muss, hat der Star-Bonus noch nicht wirklich gegriffen. Aktuell auch nur Platz 26 bei den Wetten. Mit einer Siegeschance von 1 %.