WAAAS? Heidi Klum ist Star von Fetisch-Webseite

Modelmama und Unternehmerin Heidi Klum begeistert auf einer Webseite mit einem Körperteil und holt Bestnoten.

Heidi Klums beliebte TV-Show "Germany's Next Topmodel" ist derzeit voll im Gange. Eine Gruppe Männer und eine Gruppe Frauen kämpfen um den ersehnten Titel.

Fragerunde

Klum ist darum viel mit Promo auf Instagram beschäftigt. Unlängst hat sie eine neue Fragerunde gestartet. Dabei fordert sie Fan sauf, ihr zu allen möglichen Themen Fragen zu stellen. Heidi Klum beantwortet auch recht offen.

Wechseljahre

So kam zum Beispiel eine Frage, was sie denn machen würde, nun da sie in den Wechseljahren sei. Klum antwortete, dass sie nichts Konkretes mache. Einfach gut achtgeben würde sie auf ihren Körper, der vier Kinder geboren und gestillt hat.

Klums Füße in Heels 2016

Fetisch-Seite

Eine andere Frage war eher eine Feststellung: "Wusstest du, dass du eine der höchsten Platzierungen auf 'Wikifeet' hast?" will ein Fragesteller wissen. Und Heidi entgegnet: Ja, wusste ich und nein, wusste ich nicht." Es scheint, als beziehe sich die Antwort darauf, dass Heidi weiß, dass ihre Füße auf der Website sind, aber nicht, dass sie derart hoch gehandelt werden. Glückwunsch also, oder?