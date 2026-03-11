Die 5 wichtigsten Trends der Paris Fashion Week, die Sie kennen sollten

Der Fashion-Monat ist offiziell vorbei und Paris sorgte für ein spektakuläres Finale. Neben überraschenden Star-Momenten lieferten uns die großen Labels vor allem eines: Eine atemberaubende Trendvorschau für die kommende Herbst-/Winter-Saison.

Der Fashion-Marathon in der Stadt der Liebe ist gestern zu Ende gegangen und die Front Rows und Laufstege waren gespickt mit echten Highlights: Wir durften Bella Hadid am Laufsteg bewundern, Hollywood-Star Margot Robbie präsentierte bei Chanel ihren neuen Bob, und Schauspielerin Gillian Anderson sorgte bei Miu Miu für einen fulminanten Abschluss.

Doch was bedeutet das für unsere Kleiderschränke? Wenn die Kreationen später im Jahr in die Boutiquen und Einkaufsstraßen einziehen, wird es alles andere als langweilig. Hier sind die 5 größten Trends der Paris Fashion Week, an denen wir garantiert nicht vorbeikommen!

Sinnliche Spitze & purer Sexappeal

In Paris fühlte es sich diese Woche alles ein wenig sexy an und wir lieben es! Die Laufstege feierten die pure Sinnlichkeit. Vor allem bei Saint Laurent wurde es heiß: Leder, Spitze und Vinyl in satten Karamell- und Tabaktönen heizten dem Publikum ordentlich ein. Nicht zuletzt, weil Supermodel Bella Hadid über den Laufsteg stolzierte. Die Botschaft ist klar: Es ist die Saison der transparenten Spitze! Ob bei Dior, Stella McCartney oder Saint Laurent, transparente Spitzen-Looks feiern ihr großes Comeback.

Think Pink

Vergessen Sie tristes Herbstgrau, die Fashion-Welt sieht das Leben durch die rosarote Brille! Pink dominierte die Laufstege in allen Facetten, von sanftem Babyrosa über leuchtendes Cerise bis hin zu knalligem Fuchsia. Chanel begeisterte mit aufwendig bestickten, rosa Roben, während Dior auf zarte, pastellrosa Rüschenkleider setzte. Bei Chloé flatterten puderrosa Chiffon-Kreationen über den Laufsteg und Rabanne brachte mit metallischen Paillettenkleidern Glamour pur, während Pieter Mulier bei seiner letzten Alaïa-Show mit atemberaubenden Rosatönen in Strick und Kleidern verzauberte.

Gemütlichkeit trifft auf High Fashion

Das perfekte Kontrastprogramm zu hautengen Party-Looks? Cozy Couture! Chemena Kamalis neueste Kollektion für Chloé brachte mit Boho-Silhouetten eine herrliche Prise Cottagecore nach Paris. Bei Louis Vuitton wurden flauschige Schals zu gigantischen Statement-Pieces, und Saint Laurent präsentierte pelzige Jacken, in die man sich am liebsten wie in eine Bettdecke wickeln möchte. Auch Schiaparelli zeigte sich nahbarer und passte die Formen eleganter an den Körper an, anstatt auf übertriebene Volumen zu setzen.

Die Peplum-Silhouette

Wer dachte, das Schößchen sei Geschichte, wird in dieser Saison eines Besseren belehrt. Die Peplum-Silhouette feiert ihr triumphales Comeback! Bei Dior schickte Jonathan Anderson eine moderne Armee von Bar-Jacken mit raffiniertem Peplum-Schnitt über den Runway, bevor er die Silhouette geschickt in Blazer und Kleider integrierte. Alaïa setzte auf unzählige Kleider mit hüftbetonenden Schößchen-Details, und Stella McCartney bewies mit V-förmigen Peplums auf knielangen Röcken, Seiden-Camisoles und strengen Wollanzügen, wie modern der Trend heute aussehen kann.

Röcke im Tutu-Stil

Laut Timothée Chalamet ist Ballett eine „sterbende Kunstform“ doch Paris sieht das ganz anders. Jonathan Anderson verzauberte bei Dior mit verspielten Rüschenröcken im Tutu-Stil. Cecilie Bahnsen ging sogar noch einen Schritt weiter und tauschte die klassische Modenschau kurzerhand gegen eine echte Tanzaufführung ein. Auch Sandro ließ sich vom Rhythmus mitreißen und präsentierte die atemberaubende AW26-Kollektion direkt im Rahmen einer Tanzperformance im spektakulären Théâtre National de l'Opéra Comique.

Der kommende Mode-Herbst wird ein aufregender Mix aus Sinnlichkeit, Farbe, Gemütlichkeit und einer großen Portion Lebensfreude.