Nackte Spitze und Mega-Stars: Saint Laurent liefert die heißeste Show des Jahres

Die Paris Fashion Week für die Herbst/Winter-Saison 2026 ist in vollem Gange und Saint Laurent hat direkt zum Auftakt die Messlatte hochgelegt. Die Front Row platzte fast vor Starpower mit Ikonen wie Kate Moss, Zoë Kravitz und Michelle Pfeiffer, die sich das Spektakel nicht entgehen ließen.

Für echte Mode-Fans gibt es nur einen Termin im Kalender, der wirklich zählt: Die Paris Fashion Week. Hier versammeln sich die mächtigsten Häuser der Welt, von Chanel über Miu Miu und Louis Vuitton bis hin zu Dior und Balenciaga. Doch eine Show wurde in dieser Saison mit besonders großer Spannung erwartet: Saint Laurent. Und sie enttäuschte nicht! Mit einer spektakulären Location, Bella Hadid auf dem Catwalk und einer mit Stars gespickten Front Row, die uns den Atem raubte.

Eine Location der Extraklasse

In einer atemberaubenden, modernistischen Residenz mit raumhohen Glasfenstern und einem Blick auf den funkelnden Eiffelturm zeigte Kreativdirektor Anthony Vaccarello seine Vision für den Herbst/Winter 2026. Als Hommage an den Gründer thronte inmitten des Geschehens eine Nachbildung jener Büste, die einst im Herzen des Privathauses von Yves Saint Laurent stand. Ein Setting, das den perfekten Rahmen für das bot, was Vaccarello selbst als „nächtliche Eleganz“ beschreibt.

"Le Smoking" feiert Jubiläum

Während in Mailand bereits viele schöne, schwarze Hosenanzüge zu sehen waren, setzte der Smoking von Saint Laurent neue Maßstäbe. Pünktlich zum 60-jährigen Jubiläum von „Le Smoking“ – einem der ikonischsten Entwürfe von Yves Saint Laurent, schickte Vaccarello eine Parade von Topmodels, darunter keine Geringere als Bella Hadid, über den Runway. Die Kollektion lebte von einem elektrisierenden Kontrast:

Maskuline Power: Lässige, aber scharf geschnittene Smokings und dramatische Oberbekleidung.

Feminine Sinnlichkeit: Hauchzarte, transparente Spitze.

Dazu kombinierte der Designer auffällige Kristallohrringe, dunkel geschminkte Lippen und unter den Anzügen oftmals vermutlich nichts weiter als perfekt sitzende Lingerie.

Die Front Row: Ein Schaulaufen der A-Lister

Mindestens so heiß wie die Looks auf dem Runway ging es abseits davon zu. Saint Laurent ist bekannt dafür, die absolute Crème de la Crème der Prominenz anzuziehen.

In der Front Row reihte sich ein Superstar an den nächsten: Stilikone Kate Moss, Leinwand-Legende Michelle Pfeiffer, BLACKPINK-Superstar Rosé und Schauspielerin Zoë Kravitz verfolgten das Spektakel aus der ersten Reihe. Doch auch die neue Fashion-Generation war stark vertreten: Nepo-Baby und Nachwuchsmodel Lila Moss stand ebenso auf der hochkarätigen Gästeliste wie Iris Law und Amelia Gray. Eine Liste, die schier endlos schien und bewies: Wer in der Mode- und Popkultur aktuell etwas zu sagen hat, saß bei Saint Laurent.

Saint Laurent hat die Messlatte direkt zu Beginn in schwindelerregende Höhen gelegt. Die Kombination aus historischer Hommage, moderner Sexyness und geballter Star-Power war schlichtweg unschlagbar. Wir sind mehr als gespannt, womit uns Paris in den nächsten Tagen noch den Atem rauben wird!