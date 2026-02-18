Romano berichtet: Real trifft finale Alaba-Entscheidung

Kaum ein Tag vergeht ohne neue Spekulationen über die Zukunft von David Alaba bei Real Madrid. Mal ist von einer Vertragsverlängerung die Rede, mal von einem überraschenden Abschied – nun scheint laut Transfer-Insider Fabrizio Romano jedoch eine endgültige Entscheidung gefallen zu sein.

Wie Romano in einem aktuellen Video berichtet, soll bei Real Madrid eine Grundsatzentscheidung gefallen sein: Der Vertrag des 33-jährigen ÖFB-Kapitäns läuft im Sommer aus – und wird demnach nicht verlängert. „Die Entscheidung lag bereits in der Luft, jetzt herrscht Klarheit“, so Romano.

Alaba war 2021 nach zehn höchst erfolgreichen Jahren beim FC Bayern München ablösefrei nach Madrid gewechselt. Auch bei den Königlichen schrieb der Wiener Geschichte: Zwei Champions-League-Titel und zwei Meisterschaften in Spanien stehen seither zu Buche.

Doch in den vergangenen Spielzeiten wurde der Abwehrchef immer wieder von schweren Verletzungen ausgebremst. Über 670 Tage soll er insgesamt gefehlt haben, zahlreiche Pflichtspiele verpasst haben – eine bittere Phase für einen Spieler, der zuvor als Inbegriff von Konstanz galt. An seine frühere Topform konnte der Linksfuß zuletzt nicht mehr anknüpfen.

Neues Kapitel ab Sommer

Sollte sich Romanos Meldung bestätigen, steht Alaba im Sommer vor einem neuen Kapitel. Wohin es den ÖFB-Star zieht, ist offen. Laut dem Transferexperten sondiert sein Umfeld bereits mehrere Optionen. Ein Wechsel innerhalb Europas gilt ebenso als möglich wie ein Schritt in eine andere Liga. Fest steht: Erfahrung, internationale Titel und Führungsqualitäten bringt Alaba trotz seiner Verletzungshistorie weiterhin mit – Attribute, die ihn für viele Klubs interessant machen dürften.

Zukunft von Rüdiger & Carvajal offen

Während bei Alaba offenbar Klarheit herrscht, ist die Zukunft zweier Teamkollegen weiterhin ungeklärt. Sowohl Antonio Rüdiger als auch Dani Carvajal stehen ebenfalls vor dem letzten Vertragsjahr. Laut Romano sei hier noch keine endgültige Entscheidung gefallen.

In Madrid bleibt der Sommer damit spannend. Doch eines scheint sicher: Die Schlagzeilen um David Alaba werden so schnell nicht abreißen.