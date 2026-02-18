Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele
Truppe Shiffrin
© APA, Getty

US-Star holt Gold

Unglaubliche ÖSV-Pleite bei Shiffrins Gold-Erlösung

18.02.26, 14:27
Teilen

Nichts wurde es aus der Aufholjagd unserer Slalom-Damen. Katharina Truppe verpasst die Medaille knapp und landet auf Platz 5. Damit holen unsere Damen erstmals seit über 20 Jahren keine Slalom-Medaille. Mikaela Shiffrin wird ihrer Favoritenrolle gerecht und beendet mit dem Gold-Coup ihren Fluch.

US-Skistar Mikaela Shiffrin ist zum zweiten Mal Olympiasiegerin im Slalom. Die 30-Jährige gewann am Mittwoch zum Abschluss der Alpin-Bewerbe bei den Winterspielen auf der Tofana von Cortina als schon klare Halbzeitführende mit 1,50 Sek. Vorsprung auf die Schweizerin Camille Rast. Bronze ging 1,71 Sek. zurück an die Schwedin Anna Swenn Larsson. Katharina Truppe (+2,00) und Katharina Huber (+2,08) als die Besten der vier Österreicherinnen belegten die Plätze fünf bzw. sechs.

+++ Das Rennen im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Shiffrin war ihre acht Olympia-Rennen davor ohne Medaille geblieben, die Rekord-Weltcupsiegerin hat damit nun auch ein gewisses Trauma überwunden. Ihr erstes Slalom-Gold im Zeichen der Fünf Ringe hatte sie 2014 in Sotschi geholt. Vier Jahre später wurde sie in Pyeongchang Olympiasiegerin im Riesentorlauf und holte 2018 auch Silber in der Kombination. In Mailand/Cortina hatte es für sie zuvor in der Teamkombination aus der Führungsposition heraus nur zu Rang vier gereicht, im Riesentorlauf war Shiffrin Elfte geworden.

Die rot-weiß-roten Ski-Frauen bilanzieren bei diesen Spielen mit Gold durch Huber und Ariane Rädler in der Teamkombination sowie Bronze durch Cornelia Hütter im Super-G, nachdem sie erstmals seit 2002 ohne Slalom-Medaille geblieben waren. Die Männer haben Silber durch Vincent Kriechmayr und Manuel Feller in der Teamkombination sowie durch Fabio Gstrein im Slalom geholt. Das ergibt gesamt je einmal Gold und Bronze sowie zweimal Silber.

Shiffrin
© GEPA

 

 

 

Mehr Infos in Kürze...

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen