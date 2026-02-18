Unglaubliche ÖSV-Pleite bei Shiffrins Gold-Erlösung

Nichts wurde es aus der Aufholjagd unserer Slalom-Damen. Katharina Truppe verpasst die Medaille knapp und landet auf Platz 5. Damit holen unsere Damen erstmals seit über 20 Jahren keine Slalom-Medaille. Mikaela Shiffrin wird ihrer Favoritenrolle gerecht und beendet mit dem Gold-Coup ihren Fluch.

US-Skistar Mikaela Shiffrin ist zum zweiten Mal Olympiasiegerin im Slalom. Die 30-Jährige gewann am Mittwoch zum Abschluss der Alpin-Bewerbe bei den Winterspielen auf der Tofana von Cortina als schon klare Halbzeitführende mit 1,50 Sek. Vorsprung auf die Schweizerin Camille Rast. Bronze ging 1,71 Sek. zurück an die Schwedin Anna Swenn Larsson. Katharina Truppe (+2,00) und Katharina Huber (+2,08) als die Besten der vier Österreicherinnen belegten die Plätze fünf bzw. sechs.

+++ Das Rennen im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Shiffrin war ihre acht Olympia-Rennen davor ohne Medaille geblieben, die Rekord-Weltcupsiegerin hat damit nun auch ein gewisses Trauma überwunden. Ihr erstes Slalom-Gold im Zeichen der Fünf Ringe hatte sie 2014 in Sotschi geholt. Vier Jahre später wurde sie in Pyeongchang Olympiasiegerin im Riesentorlauf und holte 2018 auch Silber in der Kombination. In Mailand/Cortina hatte es für sie zuvor in der Teamkombination aus der Führungsposition heraus nur zu Rang vier gereicht, im Riesentorlauf war Shiffrin Elfte geworden.

Die rot-weiß-roten Ski-Frauen bilanzieren bei diesen Spielen mit Gold durch Huber und Ariane Rädler in der Teamkombination sowie Bronze durch Cornelia Hütter im Super-G, nachdem sie erstmals seit 2002 ohne Slalom-Medaille geblieben waren. Die Männer haben Silber durch Vincent Kriechmayr und Manuel Feller in der Teamkombination sowie durch Fabio Gstrein im Slalom geholt. Das ergibt gesamt je einmal Gold und Bronze sowie zweimal Silber.

© GEPA

Mehr Infos in Kürze...