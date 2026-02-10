LH Stelzer startet LinkedIn-Livetalk zu Energie und Standort

Die aktuelle Energiepreissituation und strukturelle Standortfragen standen im Mittelpunkt.

Mit einem neuen digitalen Austauschformat sucht Landeshauptmann Thomas Stelzer den direkten Dialog zu zentralen Zukunftsthemen. Premiere feierte ein LinkedIn-Livetalk unter dem Motto „Energie sichern – Standort stärken“. Im Linzer Rotax MAX Dome diskutierte Stelzer gemeinsam mit E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch und rund 70 Teilnehmenden über Versorgungssicherheit, leistbare Energie und die Wettbewerbsfähigkeit Oberösterreichs.

Im Mittelpunkt standen neben der aktuellen Energiepreissituation auch strukturelle Standortfragen. Stelzer betonte die Bedeutung schnellerer Behördenverfahren für Energieprojekte, Infrastruktur und Betriebsansiedlungen. Mit dem oberösterreichischen „Schlankmacher-Programm“ sollen Abläufe vereinfacht und Entscheidungen beschleunigt werden. Zudem sprach sich Stelzer für eine offene Debatte über die europäische Energiepreisbildung aus. Der Livetalk wird künftig fortgesetzt und auch als Podcast angeboten.