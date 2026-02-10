Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
LH Stelzer startet LinkedIn-Livetalk zu Energie und Standort
© OÖVP/Pischinger/KK

Zukunftsthemen

LH Stelzer startet LinkedIn-Livetalk zu Energie und Standort

10.02.26, 14:20
Teilen

Die aktuelle Energiepreissituation und strukturelle Standortfragen standen im Mittelpunkt. 

Mit einem neuen digitalen Austauschformat sucht Landeshauptmann Thomas Stelzer den direkten Dialog zu zentralen Zukunftsthemen. Premiere feierte ein LinkedIn-Livetalk unter dem Motto „Energie sichern – Standort stärken“. Im Linzer Rotax MAX Dome diskutierte Stelzer gemeinsam mit E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch und rund 70 Teilnehmenden über Versorgungssicherheit, leistbare Energie und die Wettbewerbsfähigkeit Oberösterreichs.

Im Mittelpunkt standen neben der aktuellen Energiepreissituation auch strukturelle Standortfragen. Stelzer betonte die Bedeutung schnellerer Behördenverfahren für Energieprojekte, Infrastruktur und Betriebsansiedlungen. Mit dem oberösterreichischen „Schlankmacher-Programm“ sollen Abläufe vereinfacht und Entscheidungen beschleunigt werden. Zudem sprach sich Stelzer für eine offene Debatte über die europäische Energiepreisbildung aus. Der Livetalk wird künftig fortgesetzt und auch als Podcast angeboten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen