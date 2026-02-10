Dorotheum überfallen: Pistolen-Räuber mit roter Wollmütze gesucht

Mit vorgehaltener Pistole zwang er die Mitarbeiterinnen in den Tresorraum des Geschäfts.

Der mit einer Schusswaffe bewaffnete Mann soll laut Angaben der Polizei 31. Jänner im 3. Bezirk einen Juwelier ausgeraubt haben. Gegen 17.00 Uhr betrat der noch Unbekannte mit roter Tommy Hilfiger-Wollhaube, olivgrüner Hose, Nike-Schuhen und Adidas-Rucksack die Dorotheum-Filiale auf der Landstraßer Hauptstraße. Er zwang in Deutsch mit ausländischem Akzent die anwesenden Mitarbeiterinnen dazu auf die Eingangstüren zu versperren. Andere Kunden waren zu dem Zeitpunkt nicht anwesend.

Danach dirigierte der Räuber die beiden Frauen in den Tresorraum und verlangte die Herausgabe von Bargeld.

© LPD Wien

© LPD Wien

Interessant: Auf Schmuck war der Kriminelle gar nicht aus. Mit seiner (Geld-)Beute flüchtete er zu Fuß. Trotz umfangreicher Sofortfahndungsmaßnahmen konnte der 30-40 Jahre alte Mann mit Vollbart nicht gefasst werden. Das Geschäft befindet sich jedoch nur wenige Schritte von der U3-Station Rochusgasse entfernt - es könnte sein, dass er nach seinem Coup mit der U-Bahn geflohen ist.

Eine der beiden Mitarbeiterinnen musste nach einer Panikattacke von der Berufsrettung Wien erstversorgt werden. Ansonsten blieben die Frauen aber unverletzt. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die weiteren Ermittlungen. Mit der Hilfe von Lichtbildern hofft die Polizei nun auf weitere Hinweise. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise, auch anonym, werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.