Auto krachet in Asia Restaurant
Spektakulär

Auto krachte nach Unfall in Asia-Restaurant

01.02.26, 11:26 | Aktualisiert: 01.02.26, 12:55
Zum Glück hatte niemand mehr um diese Uhrzeit an einem Fensterplatz in einem "Erlebnisrestaurant mit Schauküche in Leonding"  Platz genommen - als ein Auto durch die Scheibe in das Asia-Lokal gedonnert kam.

OÖ. Samstag kurz nach 21:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes, des Samariterbundes, der Feuerwehr sowie der Exekutive zu einem spektakulären Verkehrsunfall in den Leondinger Stadtteil Hart an der schnurgeraden Welser Straße alarmiert.

Nach ersten Recherchen hatte davor ein Pkw einen Lieferwagen - vermutlich beim etwas zu rasanten Überholmanöver eines der beiden Verkehrsteilnehmer- seitlich touchiert. Die Folge: Der Kleintransporter gelangte nach dem Crash über das erhöhte zweigleisige Straßenbahnbett auf die Gegenfahrbahn und der sportliche weiße SUV kam nach rechts ab und krachte in weiterer Folge durch das Fenster des WOK'n Grills. Glücklicherweise wurden im Restaurantbereich keine Personen verletzt - entweder sie holten sich gerade Nachschub oder saßen weiter drinnen im Restaurant.

Die Insassen des Pkw sowie des Kleintransporters wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr sicherte gemeinsam mit der Polizei den Verkehr, band auslaufende Betriebsmittel und unterstützte anschließend beim Abtransport der Unfallfahrzeuge. Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Der Sachschaden am Restaurant sowie an den beteiligten Fahrzeugen ist erheblich.

