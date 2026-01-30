Rausch-Wiener (28) schlief mitten auf Straße im Auto ein

Donnerstagnachmittag, die Sonne war kaum untergegangen, schlief ein Wiener im Vollrausch hinter dem Lenkrad ein und blockierte mit seinem Gefährt die Straße. Selbstredend eskalierte er beim folgenden Polizeieinsatz.

Wien. Passiert sind die promilletriefenden Ereignisse in der Karl-Tornay-Gasse neben dem umzäunten Fußballplatz des SC Siebenhirten in Liesing. Dort verständigte Donnerstag um 17.22 Uhr ein Zeuge die Einsatzkräfte, nachdem er beobachtet bzw. sich geärgert hatte, dass ein Mann in seinem Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn eingeschlafen war.

Als die alarmierten Beamten daraufhin eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchführen wollten und den 28-Jährigen aufweckten, verhielt sich der Mann - der einen entsprechenden Alk-Geruch verströme und lallte, äußerst aggressiv. Im Polizeibericht heißt es dazu: "Aus diesem Grund wurde die Fahrzeugtüre zunächst geschlossen gehalten und versucht beruhigend auf den Lenker einzureden."

Als die Cops die Autotür schließlich doch öffneten, stürmte der Mann heraus und versuchte, auf die Beamten einzuschlagen. Daraufhin wurde die Festnahme ausgesprochen. Aufgrund der heftigen Gegenwehr konnte diese nur durch den Einsatz von Körperkraft durchgesetzt werden. Im Zuge der Festnahme kam es zu einem Gerangel, wobei zwei Beamte verletzt wurden.

Der Aggro-Trinker verweigerte die Aufforderung, sich einem Alkomattest zu unterziehen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass er derzeit übrigens nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist.