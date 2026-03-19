Kommendes Wochenende österlich auf Schlössern oder laufend erleben

Kommendes Woche sind die Möglichkeiten für allerlei Ostervorfreuden vielfältig.

Waldviertler Ostermarkt: Renaissanceschloss Rosenburg

In den Prunkräumen und im Gartenbereich finden Sie diesen Samstag und Sonntag Inspirationen unserer Aussteller zur perfekten Osterdekoration mit Kunsthandwerk, Körben für Osternester, geklöppelter Spitze, Keramik, duftenden Seifen, Honigspezialitäten, kleinen Geschenken für Ihre Liebsten und ausgesuchte Kulinarik mit traditionellen Köstlichkeiten.

Waldviertler Künstler und Handwerker präsentieren ihre Werke und ihr besonderes Können in den Räumlichkeiten von Schloss Rosenburg. Die Besucher bekommen die einmalige Möglichkeit den Kunsthandwerkern, z.B. beim Schaudrechseln über die Schulter zu schauen. Für das leibliche Wohl sorgen Kulinarikhütten mit Schmankerln, sowie unsere Schloss Taverne und unser Restaurant Schlossgasthof. Täglich um 10 und 16 Uhr kommt der Osterhase und verteilt Überraschungen an die kleinen Besucher. Und Stichwort Historische Falknerei: hier gibt es Sondervorführung täglich um 11 und 15 Uhr.

Laufen, wo einst der Kaiser jagte

Sonntag 22. März 2026 organisiert die SPORTUNION Laxenburg die Laxenburger Schlosspark Läufe. Die Schlosspark Läufe finden im wunderschönen, historischen Landschaftsgarten Schlosspark Laxenburg statt und sind Teil der Thermentrophy – der Laufcup Niederösterreichs. Start- und Zielgelände befindet sich im Eingangsbereich des Schlossparks Laxenburg.

Ob jung oder jung geblieben, Einsteiger oder Laufprofi: Die Bewerbe bieten die passende Distanz für jede Generation. Sei dabei und erlebe ein Laufevent mit besonderem Flair!

Osterausstellung auf Schloss Leiben

Dieses Wochenende von 10.30-17.30 Uhr. Basteln mit den Kinderfreunden Leiben jeweils am Samstag von 14-17 Uhr. Außerdem gibt es Basteln mit den Kinderfreunden Leiben jeweils am Samstag von 14-17 Uhr.