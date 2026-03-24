Laut Bauernregel: Was Schnee an Ostern für das restliche Jahr bedeutet

Pünktlich zu Ostern droht ein plötzlicher Wintereinbruch. Was das für das Wetter des restlichen Jahres bedeuten könnte, das verraten einige Bauernregeln.

Eigentlich hatten wir uns schon an die milden Temperaturen und die ersten warmen Sonnenstrahlen der letzten Wochen gewöhnt. Der Frühling hat bereits ordentlich Gas gegeben, die ersten Knospen sprießen und die Gartenmöbel standen bei vielen schon bereit. Doch pünktlich zum Osterfest droht nun die Wetter-Wende: Ein kurzer, aber knackiger Wintereinbruch steht uns bevor, und laut Prognosen könnten sogar wieder Schneeflocken fallen. Was für Ausflügler nach einer Enttäuschung klingt, lässt Gartenfreunde und Kenner alter Bauernregeln jedoch aufhorchen. Denn der „Aprilschnee“ hat einen weitaus besseren Ruf, als man ahnen möchte.

© Getty Images

Sankt Vinzenz: Die Weichen für das Weinjahr

Ein markantes Datum für alle Naturbeobachter ist der 5. April, der Tag des Heiligen Vinzenz. Die alte Bauernregel besagt hier ganz klar: „Ist Sankt Vinzenz Sonnenschein, gibt es vielen guten Wein.“ Doch auch wenn die Sonne an diesem Tag mal Pause macht und stattdessen Flocken vom Himmel tanzen, ist das kein Grund zur Sorge für den Rest des Jahres. Im Gegenteil: Für die Vegetation und das allgemeine Wachstum im Garten kann ein später Wintereinbruch wie ein Turbo-Starter wirken.

Der „Grasbrüter“: Schutzschild für junge Pflanzen

Nach den milden Wochen sind viele Pflanzen bereits weit entwickelt und daher besonders empfindlich für nächtliche Frostattacken. Hier kommt der Schnee als rettender Engel ins Spiel. In der Landwirtschaft wird später Schneefall oft als „Grasbrüter“ bezeichnet. Warum? Der Schnee legt sich wie eine isolierende Decke über die jungen Triebe. Er verhindert, dass der Boden bei einem plötzlichen Kälteeinbruch zu stark auskühlt, und schützt die empfindliche Vegetation vor den gefürchteten extremen Frostnächten.

© Getty Images

„Aprilschnee bringt Gras und Klee“

Dass der weiße Segen die Basis für ein üppiges Gartenjahr legt, wissen wir aus jahrhundertealten Beobachtungen:

Feuchtigkeitsspeicher: Da der Schnee im April meist schnell wieder schmilzt, gibt er die Feuchtigkeit langsam und direkt an das Erdreich ab. Das hält den Boden feucht und bereitet ihn optimal auf die kommende Wachstumsphase vor.

Da der Schnee im April meist schnell wieder schmilzt, gibt er die Feuchtigkeit langsam und direkt an das Erdreich ab. Das hält den Boden feucht und bereitet ihn optimal auf die kommende Wachstumsphase vor. Wachstums-Boost: Die Regel „Aprilschnee bringt Gras und Klee“ unterstreicht die Erwartung an eine reiche Ernte. Die Kombination aus Feuchtigkeit und dem Schutz vor tiefem Frost sorgt dafür, dass Wiesen und Beete im Anschluss besonders kräftig austreiben.

Ein kurzer Gruß vom Winter für ein grünes Jahr

Zusammenfassend lässt sich sagen: Auch wenn uns der plötzliche Wintereinbruch nach den frühlingshaften Wochen kurzzeitig die Laune verhagelt, ist er aus ökologischer Sicht ein echtes Geschenk. Der Schnee im April legt das Fundament für ein üppiges Wachstum und eine ertragreiche Saison.