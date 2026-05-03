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Das sollten Sie in der Woche vom 4. Mai bis 10. Mai laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 18

Das sollten Sie in der Woche vom 4. Mai bis 10. Mai laut Mondkalender tun

03.05.26, 07:00
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Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 04.05. - 10.05.

Montag - 04. Mai 2026

  • Mond nimmt ab
  • Schütze

Wer Cellulite vorbeugen will, lässt Milchprodukte großteils weg. Massagen der Oberschenkel mit Entschlackungsöl helfen auch.

Dienstag - 05. Mai 2026

  • Mond nimmt ab
  • Schütze

Bei Übermüdung schmerzen an Schütze die Hände. Fingergymnastik hilft meistens. Am Abend wird Rohkost eher nicht vertragen.

Mittwoch - 06. Mai 2026

  • Mond nimmt ab
  • Steinbock

Wer einen Garten hat, sollte Steinbock nie versäumen, Unkraut zu jäten. Mit dieser Methode kann man sich viel Arbeit sparen.

Donnerstag - 07. Mai 2026

  • Mond nimmt ab
  • Steinbock

Günstige Tage für Körperhaarentfernung und Hauttiefenreinigung, aber mit schonenden Produkten. Wirbelsäulengymnastik ist optimal.

Freitag - 08. Mai 2026

  • Mond nimmt ab
  • Steinbock

Sehr guter Tag für Mani- und Pediküre. Die Haut ist besonders empfänglich für gute Cremes. Alle Heimwerkerarbeiten sind begünstigt.

Samstag - 09. Mai 2026

  • Mond nimmt ab
  • Wassermann

Ein wunderbarer Tag, um die Betten auszulüften und für ein frisches Raumklima zu sorgen. Pflanzen sollten heute lieber nicht gegossen werden.

Sonntag - 10. Mai 2026

  • Mond nimmt ab
  • Wassermann

Leichte Massagen wirken heute besonders wohltuend und verbessern die Blutzirkulation. Hausarbeiten erledigen sich heute fast wie von selbst.

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