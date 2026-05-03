Das sollten Sie in der Woche vom 4. Mai bis 10. Mai laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 04.05. - 10.05.

Montag - 04. Mai 2026

Mond nimmt ab

Schütze

Wer Cellulite vorbeugen will, lässt Milchprodukte großteils weg. Massagen der Oberschenkel mit Entschlackungsöl helfen auch.

Dienstag - 05. Mai 2026

Mond nimmt ab

Schütze

Bei Übermüdung schmerzen an Schütze die Hände. Fingergymnastik hilft meistens. Am Abend wird Rohkost eher nicht vertragen.

Mittwoch - 06. Mai 2026

Mond nimmt ab

Steinbock

Wer einen Garten hat, sollte Steinbock nie versäumen, Unkraut zu jäten. Mit dieser Methode kann man sich viel Arbeit sparen.

Donnerstag - 07. Mai 2026

Mond nimmt ab

Steinbock

Günstige Tage für Körperhaarentfernung und Hauttiefenreinigung, aber mit schonenden Produkten. Wirbelsäulengymnastik ist optimal.

Freitag - 08. Mai 2026

Mond nimmt ab

Steinbock

Sehr guter Tag für Mani- und Pediküre. Die Haut ist besonders empfänglich für gute Cremes. Alle Heimwerkerarbeiten sind begünstigt.

Samstag - 09. Mai 2026

Mond nimmt ab

Wassermann

Ein wunderbarer Tag, um die Betten auszulüften und für ein frisches Raumklima zu sorgen. Pflanzen sollten heute lieber nicht gegossen werden.

Sonntag - 10. Mai 2026

Mond nimmt ab

Wassermann

Leichte Massagen wirken heute besonders wohltuend und verbessern die Blutzirkulation. Hausarbeiten erledigen sich heute fast wie von selbst.