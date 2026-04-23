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© Getty

Nicht verschlafen!

-30 Prozent! Mega-Rabatt auf Kaffee bei Billa

Von
23.04.26, 21:52
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BILLA lockt am Wochenende mit einem Mega-Rabatt alle Kaffee-Liebhaber. 

Die anhaltende Teuerung belastet die Geldbörsen der Österreicher im April 2026 weiterhin stark. Umso erfreulicher ist nun eine neue Rabatt-Aktion von BILLA und BILLA PLUS: Auf Kaffee gibt es am Wochenende massive Preisnachlässe. 

Egal ob für den schnellen Wachmacher am Morgen oder die gemütliche Nachmittagsrunde – Kaffee gehört für die meisten Österreicher zum Alltag dazu. Am Freitag, den 24. April, und Samstag, den 25. April 2026, können Konsumenten beim Einkauf nun ordentlich sparen. BILLA und BILLA PLUS gewähren an diesen beiden Tagen bis zu 30 Prozent Rabatt auf Kaffee. 

Die Supermarktkette reagiert damit auf die angespannte finanzielle Lage vieler Haushalte. Laut eigenen Angaben soll für jeden Geschmack das passende Angebot dabei sein. Um den Kunden regelmäßige Entlastung zu bieten, verspricht das Unternehmen zudem, ab sofort jede Woche unschlagbar günstige Aktionen auf Lieblingsprodukte aus wechselnden Sortimenten anzubieten.

Noch mehr Mega-Rabatte 

Doch das ist noch nicht alles. Seit Donnerstag (bis Mittwoch, 29. April) gibt es auch eine "Extrem Aktion" mit enormen Preisnachlässen auf Ottakringer ,Gösser, Red Bull, Mineralwasser von Vöslauer und den H-Milch von Formil. Hier gibt es sogar Preisnachlässe bis zu 50 Prozent.  

Für alle, die ihre Vorräte aufstocken wollen, heißt es also: Am Freitag oder Samstag zuschlagen und das Haushaltsbudget schonen.

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