Ersetzt ein Österreicher Kompany gegen PSG?

Das 4:3 der Bayern gegen Real Madrid war wild und artete durch zwei späte Tore komplett aus. Dabei ging beinahe die Gelbe Karte für Trainer Vincent Kompany unter, der nun in Paris gegen PSG gesperrt ist. Doch wer ersetzt den Belgier an der Seitenlinie?

Es war die dritte Gelbe Karte für Kompany im laufenden Wettbewerb, damit ist er automatisch für ein Spiel gesperrt. Das bedeutet, der 40-Jährige ist am 28. April nicht nur von der Seitenlinie verbannt, sondern auch von den Katakomben und natürlich der Kabine.

Einer seiner Co-Trainer muss also anspringen und hierbei kommt auch ein Österreicher in Frage. Drei Assistenten stehen zur Verfügung: Aaron Danks, Floribert Ngalula und auch Rene Maric.

Vom Blogger zur Königsklassen-Seitenlinie?

Maric arbeitete sich als Taktik-Blogger hoch zum Co-Trainer von Marco Rose bei Red Bull Salzburgs U18. Diesen begleitete er, bis er zu Jesse Marsch und Leeds wechselte, danach ging es zu "seinen" Bayern. Der 33-Jährige wurde unter Kompany zum Co-Trainer hochgezogen und könnte nun im Parc des Princes erstmals in der Champions League an der Seitenlinie stehen.

Wer schlussendlich als Ersatz einspringen wird, ist noch nicht entschieden. "Wir werden das als Trainerteam und Mannschaft gesund lösen, uns zusammensetzen und den Ablauf ganz in Ruhe besprechen. Ich mache mir da aber auch keine Sorgen", gab sich Kompany auf der Pressekonferenz entspannt. Und weiter: "Es bleiben die Spieler, die das Spiel entscheiden. Das ist das Wichtigste."

Noch eindeutiger drückte sich Manuel Neuer aus: "Das ist so eine Situation, die tangiert uns jetzt nicht auf dem Spielfeld." Dennoch könnte es für Maric ein weiterer Schritt auf dem Weg zur eigenen Chefcoach-Position sein, sollte die Wahl auf den Salzburger fallen.