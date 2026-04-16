Keine Bundesliga-Rückkehr? In diese Liga will Glasner

Die Zeit von Crystal Palace und Oliver Glasner wird im Sommer zu Ende gehen, so viel ist sicher. Wohin es den österreichischen Erfolgscoach allerdings ziehen wird, ist noch nicht klar. Doch der 51-Jährige soll eine klare Präferenz haben.

Konkret wurde Glasner zuletzt mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht, bei denen er neben Fabian Hürzeler (Brighton) und Andoni Iraola (Bournemouth) auf der Liste stehen soll.

Laut der "Bild" ist eine Einigung zwischen den beiden Parteien aber eher unwahrscheinlich. Die Werkself bevorzugt Hürzeler und Glasner möchte nicht unbedingt nach Deutschland zurück. Stattdessen soll der Palace-Coach in der Premier League verbleiben wollen.

Ab zu einem Topklub?

Manchester United und auch Liverpool, beide könnten im Sommer den Übungsleiter wechseln, wurden in den Medien bereits genannt. Da Bournemouth nach dem Iraola-Abgang ebenfalls einen Coach braucht, wäre wohl auch hier ein Posten frei - allerdings wären die Cherries kein Aufstieg zu den Eagles, vor allem nicht finanziell, auch wenn sie in der Tabelle drei Punkte vorne liegen.

Ob sich das richtige Angebot auf der Insel noch ergibt, wird sich weisen. Oliver Glasner möchte sich in der reichsten Liga der Welt aber weiterhin messen.