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Glasner & CO.
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Conference League

Auf Halbfinal-Kurs: Glasner, Posch & Co. vor Euro-Coup

15.04.26, 14:45
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Mehrere rot-weiß-rote Fußball-Legionäre dürfen am Donnerstag auf einen Halbfinaleinzug im Europacup hoffen. 

Oliver Glasner reist am Donnerstag (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) mit Crystal Palace in der Conference League mit einem komfortablen 3:0-Polster zum Viertelfinal-Rückspiel nach Florenz. Auch der FSV Mainz 05 hat sich mit einem 2:0 gegen Racing Straßburg eine starke Ausgangslage erarbeitet – mit dabei: Stefan Posch, Phillipp Mwene und Nikolas Veratschnig. In der Europa League wiederum geht der SC Freiburg mit Philipp Lienhart sogar mit einem klaren 3:0-Vorsprung bei Celta Vigo ins Rennen.

Happy-End für Glasner

Für Glasner könnte es eine Saison mit Krönung werden. In seinem Abschiedsjahr bei Crystal Palace winkt noch ein Titel – und der nächste Schritt soll nun in Italien folgen. Nach dem überzeugenden Hinspielsieg gehen die Londoner als Favorit in das Duell mit der Fiorentina. Zudem spricht die Form klar für sie: Seit Anfang März ist das Team in sechs Pflichtspielen ungeschlagen, zuletzt gab es ein 2:1 gegen Newcastle United. „Das war genau das richtige Spiel, um mit Selbstvertrauen nach Florenz zu reisen“, erklärte Doppelpacker Jean-Philippe Mateta.

Während Palace also mit breiter Brust antritt, steht Mainz vor einer kniffligen Aufgabe in Straßburg. Doch auch hier ist die Ausgangslage vielversprechend: In der Conference League kassierte der FSV in neun Spielen nur eine Niederlage – selbst eine knappe Pleite würde für den Aufstieg reichen. Posch hatte bereits im Hinspiel mit einem sehenswerten Treffer vorgelegt.

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ÖFB-Halbfinale in der Europa League

Ein ähnlich komfortables Polster haben sich auch andere Teams erspielt: Schachtar Donezk reist mit einem 3:0 nach Alkmaar, Rayo Vallecano bringt denselben Vorsprung zu AEK Athen mit.

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Noch einen Schritt weiter Richtung Vereinsgeschichte ist Freiburg. Die Breisgauer stehen vor dem erstmaligen Einzug in ein Europacup-Halbfinale und gehen mit einem 3:0-Vorsprung in Vigo ins Rückspiel. Lienhart soll dabei defensiv für Stabilität sorgen. Im Halbfinale würde der Sieger aus Betis Sevilla und Sporting Braga warten – nach dem 1:1 im Hinspiel ist dort noch alles offen. Für Braga traf Florian Grillitsch. Auch in den übrigen Duellen ist Spannung garantiert: Nottingham Forest und Porto gehen nach einem 1:1 ausgeglichen ins Rückspiel, während Aston Villa mit einem 3:1 gegen Bologna beste Karten auf den Aufstieg hat.

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