Kein DFB-Comeback? Neuer-Entscheidung ist gefallen

Wird Manuel Neuer rechtzeitig fit für die WM? Beim Abschlusstraining für die Generalprobe gegen die USA fehlte der Bayern-Tormann erneut.

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Wird Manuel Neuer zum prominentesten WM-Touristen? Der Bayern-Tormann fehlte beim Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft vor der Generalprobe gegen die USA am Samstag und wird auch dort nicht zum Einsatz kommen.

Das ganze Land zittert um die "Wade der Nation", die den 40-jährigen Ausnahme-Keeper derzeit an einem vollen Einsatz hindert. Jetzt könnte sogar das Comeback im DFB-Team in letzter Sekunde platzen.

Das letzte Mal stand er im Juli 2024 mit dem DFB-Trikot am Platz, als man im EM-Viertelfinale gegen Spanien bitter verlor. Danach verkündete er seinen Rücktritt. Doch kurz vor der WM kam es zum Umdenken. Bundestrainer Julian Nagelsmann holte Neuer zurück in den Kader für einen letzten Auftritt auf der ganz großen Fußballbühne.

Ein Monat ohne Spiel

Allerdings verletzte sich der 40-Jährige beim letzten Meisterschaftsspiel an der Wade, verpasste sogar das DFB-Pokal-Finale. Bisher konnte er kein einziges Mal mit der Mannschaft mittrainieren, stattdessen standen belastungsgesteuerte Einzeleinheiten am Programm.

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Seine Nominierung sorgte auch für jede Menge Diskussionen, weil Oliver Baumann damit den Status als Nummer 1 im DFB abtreten musste. Nun ist es fast schon ein Monat her, dass der Bayern-Goalie ein Spiel über die volle Distanz absolvieren konnte.

Urbig ist schon in den USA

Für den Fall, dass er nicht rechtzeitig fit wird, haben die Verantwortlichen in Deutschland ebenfalls einen Plan vorbereitet. Neuers Bayern-Ersatz Jonas Urbig reiste als vierter Tormann mit in die USA. Das 22-jährige Talent absolvierte im Gegensatz zu seinem großen Vorbild alle Mannschaftseinheiten.

© APA/dpa/Sebastian Gollnow

Bis zum ersten Spiel gegen Curacao am 14. Juni kann Nagelsmann noch Veränderungen am Kader vornehmen. Gut möglich, dass das Neuer-Comeback doch noch platzt. Der 40-Jährige in letzter Sekunde noch ausrangiert wird, Baumann doch die Nummer 1 des DFB bei der Endrunde wird und Urbig am Ende den Platz auf der Ersatzbank bekommt.