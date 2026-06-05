Polster schießt gegen Amerika-WM: »Ein Witz«

Die größte WM aller Zeiten ist auch die umstrittenste. Weil es nur mehr ums Geschäft geht. Auf oe24 schreibt ÖFB-Legende Toni Polster darüber, warum ihn diese WM so ärgert.

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Mit jedem Tag steigt das WM-Fieber hierzulande. Kein Wunder, waren wir doch 28 Jahre nicht dabei auf der ganz großen Fußballbühne - wie Sie wissen, war ich damals in Frankreich 1998 Teil unserer Mannschaft ...

Curacao? Haiti? Haben nix bei einer WM verloren

Ja, ich freue mich, dass es die "goldene Generation" um David Alaba und Marko Arnautovic auch geschafft hat und wünsche den Burschen, dass sie mehr Glück haben, als es und damals beschert war. Es ist, wie es so schön heißt angerichtet für den Einzug in die K.o.-Runde.

Der Blick hinter die Kulissen dieser XXXL-WM ist weniger rosig. War es wirklich notwendig, die Veranstaltung auf 48 Teams bzw. auf 39 Tage aufzublasen? Bitte nicht bös sein: Aber Teams wie Kap Verde, Curacao oder Haiti haben bei einer WM nix verloren. In den ohnehin ausgedünnten Vorrunden-Gruppen kommen neben den jeweils zwei besten noch die besten acht Gruppen-Dritten weiter. Ein Witz!

So richtig los ging es mit dem Wüsten-Turnier in Katar 2022, das klimabedingt in den Advent verlegt wurde. Doch das Trump-Infantino-Spektakel in den USA, Mexiko und Kanada ist die Steigerung.

Fußballprofis bezahlen mit ihrer Gesundheit

Versetzen Sie sich mal in die Lage eines Fußball-Profis: Kaum sind Meisterschaft, Cup und Champions League zu Ende, geht es in den Flieger nach Nordamerika. Zeitumstellung, Hitze und auch dort wieder Flüge über Tausende Meilen. Und natürlich mehr Spiele als je zuvor auf dem Weg ins erhoffte Finale.

Da dürfen wir uns nicht wundern, wenn der eine oder andere Topspieler kaputt geht. Es stimmt schon: Ronaldo, Valverde & Co. kassieren Millionen und Abermillionen - aber ist es das wert, wenn du dich mit 50 nicht mehr bewegen kannst?

Fans sind entweder pleite oder dauerübermüdet

Noch ein Wort zu den Fans: Jene, die unserem Team quer über den nordamerikanischen Kontinent nachfliegen werden mit horrenden Hotelpreisen, Ticket-Wahnsinn usw. ausgequetscht wie Zitronen. Und alle daheimgebliebenen Hardcore-Fans müssen sich wohl Urlaub nehmen. Oder wem ist es nach Spielen um Mitternacht, drei und sechs Uhr in der Früh zuzumuten, in die Arbeit zu taumeln?