Spitals-Kampf in Gmünd: Jetzt entscheiden die Bürger!

Showdown in Gmünd: Am 28. Juni stimmen die Bürger in einer Volksbefragung darüber ab, ob die Stadt gegen das drohende Spitals-Aus klagen soll.

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Hintergrund: Der Verein „LKGmündbleibt" hat ein Gutachten von Rechtsanwalt Lorenz Riegler in Auftrag gegeben – und das kommt zu einem klaren Ergebnis: Es bestehen fundierte rechtliche Argumente, die im Übernahmevertrag von 2004 festgeschriebene Standortgarantie für das Landesklinikum gerichtlich durchzusetzen.

Gutachten-Streit eskaliert

Pikant: Das neue Gutachten widerspricht damit einer bereits bestehenden Prüfung der Stadt – die hatte nämlich keine Erfolgschance für eine Klage gesehen. Zwei Expertenmeinungen, zwei völlig gegensätzliche Ergebnisse!

Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) will die Volksbefragung jedenfalls ordnungsgemäß durchführen und das Ergebnis dem Gemeinderat vorlegen. Vorwürfe gegen ihre Person seien „völlig ungerechtfertigt" – sie kämpfe mit voller Kraft für die Gesundheitsversorgung in Gmünd.

Jetzt sind die Bürger am Wort

Vereinsobfrau Tamara Schönsgibl ruft zur Teilnahme auf: Die Befragung sei durch die Unterschriften der Bürger ermöglicht worden – jetzt sollen sie auch abstimmen!