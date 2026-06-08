Spitals-Kampf in Gmünd: Jetzt entscheiden die Bürger!
Hintergrund: Der Verein „LKGmündbleibt" hat ein Gutachten von Rechtsanwalt Lorenz Riegler in Auftrag gegeben – und das kommt zu einem klaren Ergebnis: Es bestehen fundierte rechtliche Argumente, die im Übernahmevertrag von 2004 festgeschriebene Standortgarantie für das Landesklinikum gerichtlich durchzusetzen.
Gutachten-Streit eskaliert
Pikant: Das neue Gutachten widerspricht damit einer bereits bestehenden Prüfung der Stadt – die hatte nämlich keine Erfolgschance für eine Klage gesehen. Zwei Expertenmeinungen, zwei völlig gegensätzliche Ergebnisse!
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Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) will die Volksbefragung jedenfalls ordnungsgemäß durchführen und das Ergebnis dem Gemeinderat vorlegen. Vorwürfe gegen ihre Person seien „völlig ungerechtfertigt" – sie kämpfe mit voller Kraft für die Gesundheitsversorgung in Gmünd.
Jetzt sind die Bürger am Wort
Vereinsobfrau Tamara Schönsgibl ruft zur Teilnahme auf: Die Befragung sei durch die Unterschriften der Bürger ermöglicht worden – jetzt sollen sie auch abstimmen!
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