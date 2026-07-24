Haus der Digitalisierung mit Erfolgsbilanz

Das Haus der Digitalisierung in Tulln hat sich im ersten Halbjahr 2026 weiter positiv entwickelt: Ausstellung, Science Center, Veranstaltungen und Workshops verzeichneten gemeinsam mehr als 14.000 Besuche und Teilnahmen.

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„Das Haus der Digitalisierung zeigt, wie wir Digitalisierung in Niederösterreich verstehen: praxisnah, verantwortungsvoll und mit konkretem Nutzen für Menschen und Betriebe", betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Die starke Nachfrage bestätige den eingeschlagenen Weg, während das Haus laufend neue Akzente setze – von digitalen Kompetenzen bis zur ersten Niederösterreichischen KI-Strategie.

Starke Nachfrage

Die Ausstellung „Ist digital die Lösung?" zählte seit Jahresbeginn rund 6.300 Besucher. Im Science Center Niederösterreich fanden 203 Workshops mit mehr als 3.000 Teilnehmenden statt, dazu kamen rund 420 Spielende im Escape Room. Von Jänner bis Juni gab es zudem 36 Veranstaltungen mit rund 2.730 Gästen sowie 57 Workshops und Events in den Regionen mit rund 1.800 Teilnehmenden – Schwerpunkte waren KI, Cybersicherheit und die Unterstützung von KMU.

Blick nach vorn

„Entscheidend ist für uns nicht nur die Reichweite, sondern der konkrete Nutzen", so Geschäftsführer Lukas Reutterer und Claus Zeppelzauer. Aktuell ist das Haus Bühne für den „DGTL SUMMER", ein Medienkunst-Festival, das noch bis 30. Juli bei freiem Eintritt läuft. Ebenfalls bis 31. Juli läuft die Publikumsabstimmung zum digi4Wirtschaft-Projekt des Jahres.

Nach dem Sommer geht es weiter: Die Initiative „SIE & KI" wird ausgebaut, und neu startet eine kostenlose Workshop-Reihe für Gastronomiebetriebe.