So rockte der 20. Bandworkshop der Popfactory

Was sie bei der Popfactory gelernt haben, zeigten Nachwuchs-Musikerinnen und -Musiker beim Konzert am 23. Juli 2026 im Freiraum St. Pölten. Gefeiert wurde die bereits 20. Ausgabe der Popfactory.

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50 Musikerinnen und Musiker, 5 neue Bands, 4 Tage Zeit – und am Ende ein großartiges Konzert. Eine Woche lang feilten Jugendliche im St. Pöltener Hippolythaus mit Unterstützung international erfahrener Musiker an ihren Gesangs- und Instrumentalkünsten.

Jugend rockt! © zVg

So rockt Niederösterreichs Nachwuchs. © Popfactory

Vom Workshop zur Bühne

Geboten wurden zahlreiche Workshops rund um Gitarre, Keyboard, Bass, Schlagzeug und Gesang. Im Laufe der Woche formierten sich sogar neue Bands, die beim Abschlusskonzert gleich unter Beweis stellten, wie gut sie bereits zusammenspielen.

Schöne Klänge. © zVg

Beim großen Finale im Freiraum erklangen sowohl eigene Kompositionen als auch bekannte Rock- und Popsongs. Das Publikum honorierte die starke Leistung mit begeistertem Applaus und Standing Ovations.

Dank und Ehrungen

Einen besonderen Dank sprachen die Teilnehmer der Popfactory-Leiterin Gerda Rippel aus, die durch den poppigen Abschlussabend führte. Sie und das Team der Referenten freuten sich gemeinsam mit zahlreichen Angehörigen über einen gelungenen Auftritt. Geehrt wurden zudem Petra König und Markus Grabner, die den Bandworkshop 2017 ins Leben gerufen haben, sowie langjährige Referenten und Teilnehmer. Kurzum: Die Jugend Niederösterreichs rockt!