Bühne frei
So rockte der 20. Bandworkshop der Popfactory
50 Musikerinnen und Musiker, 5 neue Bands, 4 Tage Zeit – und am Ende ein großartiges Konzert. Eine Woche lang feilten Jugendliche im St. Pöltener Hippolythaus mit Unterstützung international erfahrener Musiker an ihren Gesangs- und Instrumentalkünsten.
Vom Workshop zur Bühne
Geboten wurden zahlreiche Workshops rund um Gitarre, Keyboard, Bass, Schlagzeug und Gesang. Im Laufe der Woche formierten sich sogar neue Bands, die beim Abschlusskonzert gleich unter Beweis stellten, wie gut sie bereits zusammenspielen.
Beim großen Finale im Freiraum erklangen sowohl eigene Kompositionen als auch bekannte Rock- und Popsongs. Das Publikum honorierte die starke Leistung mit begeistertem Applaus und Standing Ovations.
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Dank und Ehrungen
Einen besonderen Dank sprachen die Teilnehmer der Popfactory-Leiterin Gerda Rippel aus, die durch den poppigen Abschlussabend führte. Sie und das Team der Referenten freuten sich gemeinsam mit zahlreichen Angehörigen über einen gelungenen Auftritt. Geehrt wurden zudem Petra König und Markus Grabner, die den Bandworkshop 2017 ins Leben gerufen haben, sowie langjährige Referenten und Teilnehmer. Kurzum: Die Jugend Niederösterreichs rockt!
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