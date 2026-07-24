Besucherzentrum in Allentsteig: "Auf gute Nachbarschaft"

Der geplante Nationalpark Kampwald und der Truppenübungsplatz Allentsteig sind unmittelbare Nachbarn mit großen gemeinsamen Zielen. Bei einem Lokalaugenschein informierten sich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Finanzlandesrat Anton Kasser (alle ÖVP) vor Ort über den aktuellen Stand der Projekte.

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„Zur umfassenden Landesverteidigung gehört es auch, den Truppenübungsplatz herzuzeigen. Führungen sind extrem rasch ausgebucht", so Verteidigungsministerin Tanner. Deshalb planen die Gemeinden der Region gemeinsam mit dem Bundesheer ein Besucherzentrum in Allentsteig, das über die Geschichte, militärische Nutzung und ökologische Vielfalt des Areals informieren und zugleich das Stadtzentrum beleben soll.

Chance für die Region

„Je unsicherer die Zeiten, desto mehr sehen sich die Menschen nach Natur und Heimat", betonen Pernkopf und Kasser. Der Kampwald sei ein einzigartiges Naturjuwel mit seltenen Arten und urtümlichen Baumriesen – ein Nationalpark biete enormes Potenzial für Tourismus und lokale Wirtschaft. Der Bund hat bereits finanzielle Unterstützung bereitgestellt, erste Flächen im Dobratal werden gesichert.

Die Bürgermeister Karl Elsigan und Georg Marksteiner sehen darin ein Bündnis für zwei Leuchtturmprojekte mit positiver Wirkung fürs ganze Waldviertel. Vorrang am Truppenübungsplatz bleibt der Übungsbetrieb, der durch den Nationalpark nicht eingeschränkt wird.

Nationalpark und Besucherzentrum stärken gemeinsam die regionale Wertschöpfung im Waldviertel. „Wir werden gute Nachbarn sein", so der einhellige Tenor.