Genuss-Stopp
European Street Food Festival hält in Hainburg
Dutzende Food-Trucks, Stände und Köche aus aller Welt bieten Köstlichkeiten von Mexikanisch über Indisch bis hin zu heimischen Schmankerln – alles frisch vor Ort zubereitet. Eintritt frei.
Seit 2015 tourt das Festival quer durch Österreich und zählt mittlerweile mehrere Millionen begeisterte Besucher. Hinter dem Konzept steht Showproduzent und Catering-Profi Jochen Auer mit seiner Stage Culinarium Catering GmbH, die seit rund 25 Jahren internationale Top-Acts betreut.
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Vielfalt pur
Ob Gegrilltes oder Gekochtes, Vegetarisches oder Veganes, Mini-Donuts, Waffeln oder Crêpes – bei „Genuss aus aller Welt" ist für jeden Geschmack etwas dabei. Besucher schlendern von Stand zu Stand und probieren sich häppchenweise durch die kulinarische Weltreise.
Öffnungszeiten: Samstag 11–22 Uhr, Sonntag 11–20 Uhr.
Details unter: www.streetfood-festival.eu.
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