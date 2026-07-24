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Genuss-Stopp

European Street Food Festival hält in Hainburg

Junges Paar mit Sonnenbrillen lacht und isst Sandwiches im Freien.
© European Street Food Festival.
Das European Street Food Festival macht am 25. und 26. Juli 2026 in der Vorschüttung Hainburg an der Donau Station.
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Dutzende Food-Trucks, Stände und Köche aus aller Welt bieten Köstlichkeiten von Mexikanisch über Indisch bis hin zu heimischen Schmankerln – alles frisch vor Ort zubereitet. Eintritt frei.

Seit 2015 tourt das Festival quer durch Österreich und zählt mittlerweile mehrere Millionen begeisterte Besucher. Hinter dem Konzept steht Showproduzent und Catering-Profi Jochen Auer mit seiner Stage Culinarium Catering GmbH, die seit rund 25 Jahren internationale Top-Acts betreut.

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Vielfalt pur

Ob Gegrilltes oder Gekochtes, Vegetarisches oder Veganes, Mini-Donuts, Waffeln oder Crêpes – bei „Genuss aus aller Welt" ist für jeden Geschmack etwas dabei. Besucher schlendern von Stand zu Stand und probieren sich häppchenweise durch die kulinarische Weltreise.

Öffnungszeiten: Samstag 11–22 Uhr, Sonntag 11–20 Uhr.

Details unter: www.streetfood-festival.eu.

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