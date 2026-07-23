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Tierische Freude

Feuerwehr spendet "Spielzeug" für Braunbären

Zwei Braunbären stehen sich in einem Teich im Grünen gegenüber.
© Four Paws
Alte Feuerwehrschläuche sorgen derzeit im Bärenwald Arbesbach für große Freude bei den Bewohnern des Braunbären-Zentrums.
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Die fünf Braunbären Felix, Erich, Mici, Brumca und Dunbar haben eine ganz besondere Vorliebe: Sie spielen stundenlang mit ausgedienten Feuerwehrschläuchen. Nachdem ihre bisherigen Beschäftigungsmaterialien bereits zerlegt waren, wandte sich das Team des von Vier Pfoten geführten Bärenwald Arbesbach kurzerhand über soziale Medien an die Öffentlichkeit.

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Fünf Personen stehen mit alten Feuerwehrschläuchen vor dem Eingang zum Bärenwald Arbesbach.
Die FF Deutsch-Wagram spendete alte Feuerwehrschläuche. © Vier Pfoten

Die Bitte blieb nicht ungehört. Mehrere Feuerwehren meldeten sich innerhalb kurzer Zeit und stellten alte Schläuche zur Verfügung. Einige Kameraden machten sich sogar persönlich auf den Weg ins Waldviertel, um die begehrten Spielsachen direkt bei den Bären abzuliefern. Unter anderem beteiligten sich Feuerwehren aus Deutsch-Wagram, Gänserndorf und Tallesbrunn an der Aktion.

Große Hilfsbereitschaft

Dank der großen Hilfsbereitschaft dürfte für reichlich Beschäftigung gesorgt sein. Die gespendeten Schläuche helfen dabei, den Tieren Abwechslung zu bieten und ihren natürlichen Spieltrieb zu fördern. Im Bärenwald Arbesbach leben die fünf Braunbären derzeit auf einer Fläche von rund 24.000 Quadratmetern. Besucher können die Tiere noch bis Anfang November täglich beobachten und an Führungen teilnehmen.

Drei Menschen mit Schubkarren voller alter Feuerwehrschläuche vor dem Bärenwald Arbesbach.
Auch die FF Tallesbrunn engagierte sich für die Bären. © Vier Pfoten

"Wir sind wirklich überwältigt von so viel Hilfsbereitschaft und freuen uns, dass unseren Schützlingen nun garantiert nie mehr langweilig wird. So genanntes Enrichment, also Beschäftigungsmaterial für die Bären, ist auch sehr wichtig zur geistigen Anregung der Tiere. Und sie können damit auch besser Stresssymptome wie Stereotypien überwinden, die oft Folgen ihrer früheren schlechten Haltung sind. Daher geht ein riesiger Dank an die Feuerwehren für ihr großes Herz für Tiere", erklärt Bärenwald-Mitarbeiter Hermann Huter. "Da wir durch die enorme Großzügigkeit tatsächlich bereits an unsere Kapazitätsgrenzen stoßen, müssen wir weitere Lieferungen von alten Schläuchen leider dankend ablehnen. Wir wissen jedes Angebot aber sehr zu schätzen."

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