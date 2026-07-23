Rekord-Ansturm auf Erlebnisalm Mönichkirchen

Mit einem neuen Besucherrekord und mehreren Neuerungen baut die Erlebnisalm Mönichkirchen ihre Rolle als beliebtes Ausflugsziel in Niederösterreich weiter aus.

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Seit der Übernahme des ehemaligen Skigebiets durch das Land Niederösterreich vor 15 Jahren hat sich die Erlebnisalm Mönichkirchen vom klassischen Wintersport-Ort zu einer Ganzjahresdestination entwickelt. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Mehr als 60.000 Gäste sorgten im Sommer 2025 für einen neuen Höchstwert. Insgesamt wurden seit 2011 bereits rund 1,9 Millionen Eintritte gezählt.

Geschäftsführer Erlebnisalm Mönichkirchen Ralf Eisenhut, Bürgermeister Mönichkirchen Andreas Graf, Geschäftsführer ecoplus Alpin Markus Redl, ecoplus Prokurist Bernhard Ebner, Bezirkshauptfrau Neunkirchen Alexandra Grabner-Fritz, Standortleiter Erlebnisalm Mönichkirchen Johann Dissauer; sitzend: ecoplus Aufsichtsratsvorsitzender KO Kurt Hackl und Bäckerei Dorfstetter Alexandra und Herwig Dorfstetter. © Christian Kremsl

Die Entwicklung bringt auch der Region spürbare Vorteile. Mittlerweile erwirtschaftet die Erlebnisalm rund 25 Prozent ihres Gesamtumsatzes in der Sommersaison. Dabei wurden in den vergangenen Jahren mehr als zehn Millionen Euro investiert. Gleichzeitig zeigt sich am Arbeitsmarkt ein Aufwärtstrend: Die Zahl der ganzjährigen Arbeitsplätze erhöhte sich von etwa 15 auf inzwischen 20.

ecoplus Prokurist Bernhard Ebner, Bürgermeister Mönichkirchen Andreas Graf, Bezirkshauptfrau Neunkirchen Alexandra Grabner-Fritz, Geschäftsführer ecoplus Alpin Markus Redl; sitzend: Geschäftsführer Erlebnisalm Mönichkirchen Ralf Eisenhut, ecoplus Aufsichtsratsvorsitzender KO Kurt Hackl und ein begeisterter Mountaincart-Fahrer. © Christian Kremsl

Drei Neuerungen für den Bergsommer

Um den Erfolgskurs fortzusetzen, setzt die Erlebnisalm auf neue Attraktionen. Ab sofort gibt es mit der "Alm-Route" eine zweite Mountaincart-Strecke mit 1,8 Kilometern Länge. Künftig sollen zudem spezielle Mountaincarts auch Kleinkindern in Begleitung ein sicheres Fahrerlebnis ermöglichen. Darüber hinaus wird der beliebte Schaukelweg modernisiert, digital erweitert und um eine zusätzliche Station ergänzt. Besonders erfolgreich entwickelt sich überdies das Angebot "Frühstück & Jause am Sessellift". Seit dem Start im Jahr 2024 wurden bereits mehr als 1.700 Buchungen verzeichnet.

"Mönichkirchen ist ein absolutes Best-Practice-Beispiel dafür, wie man aus einem traditionsreichen Heilklimatischen Höhenluftkurort und Skigebiet eine florierende Ganzjahresdestination formt. Ohne Lift gibt es keinen Tourismus, ohne Tourismus keine Arbeitsplätze und ohne Arbeitsplätze verliert die Region ihre Lebenskraft. Jeder vierte erwirtschaftete Euro und jeder dritte Arbeitsplatz in den Standortgemeinden hängen direkt oder indirekt mit den Niederösterreichischen Bergbahnen zusammen. Die Investitionen von mehr als zehn Millionen Euro in den vergangenen 15 Jahren sichern nicht nur den Wintersport, sondern schaffen echte Ganzjahresperspektiven", informiert ecoplus Aufsichtsratsvorsitzender KO Kurt Hackl.