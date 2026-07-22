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Tödlicher Unfall

64-Jähriger stirbt nach Sturz von Golfcart

Zwei Golfcarts mit mehreren Männern fahren über einen Weg auf einem grünen Golfplatz. (Symbolbild)
© Getty Images
Bei einem tragischen Unfall am Golfplatz in Götzendorf an der Leitha ist ein Mann ums Leben gekommen. Er stürzte während der Fahrt von einem Golfcart und erlag später seinen schweren Verletzungen.
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Niederösterreich. Auf dem Gelände des Golfklubs in Götzendorf an der Leitha (Bezirk Bruck an der Leitha in Niederösterreich) kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall mit einem Golfcart. Gelenkt wurde das Gefährt von einem 54-jährigen Mann aus Wien. Auf der Schlägerablage des Fahrzeugs fuhren zwei weitere Männer im Alter von 64 und 70 Jahren mit.

Sturz in einer Kurve

Aus bisher unbekannter Ursache passierte während der Fahrt das Unglück. Die beiden Mitfahrer stürzten in einer Kurve von dem Golfcart und wurden dabei zu Boden geschleudert. Der 70-jährige Mann kam bei dem Zwischenfall vergleichsweise glimpflich davon und erlitt lediglich leichte Verletzungen.

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Den 64-Jährigen traf es jedoch deutlich schlimmer, er wurde schwer verletzt. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde umgehend der Notarzthubschrauber Christophorus 9 angefordert. Dieser flog den Schwerverletzten auf schnellstem Weg in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt.

Mann erliegt seinen schweren Verletzungen

Trotz der schnellen Hilfe der Rettungskräfte verlor der 64-Jährige den Kampf um sein Leben. Wie "NÖN" berichtet erlag er später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

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